Tom DeLonge: «Hay videos de ovnis filmados por pilotos a solo 3 metros de distancia»

Ovnis habrían escaneado aviones de combate en plena persecución, asustando a los pilotos.

Conocimos a DeLonge en los 1990s como miembro de Blink-182, el trío de pop-punk multi-platino que cerró la brecha entre las boy bands y los grupos de rock agresivo que definieron la era TRL.

Desde su apogeo, ha lanzado seis álbumes entre otras dos bandas: Box Car Racer y Angels & Airwaves, cuyo sexto LP, Lifeforms, saldrá este 24 de septiembre.

Pero lo más interesante, y el porqué de que lo mencionemos aquí, es que en los últimos años también ha dedicado una gran cantidad de tiempo y dinero al estudio de los ovnis, formando para ello un grupo de investigación llamado To The Stars Academy of Arts and Sciences (TTSA), mediante el cuál dio a conocer videos de fenómenos aéreos no identificados que han sido confirmados como legítimos por el Pentágono.

Lo que el Pentágono impidió que viéramos

Pero no todo el material ovni que llegó a manos del artista gracias a sus contactos —entre ellos ex funcionarios de agencias gubernamentales—, pudo ver la luz. En una reciente entrevista realizada por Guitar World con motivo de su próximo lanzamiento discográfico, DeLonge aprovechó la ocasión para hablar más sobre su otra pasión.

«Notamos que las imágenes de ovnis que filtró en 2017 terminaron siendo confirmadas y publicadas por el Pentágono dos años después. ¿Cuánto más hay ahí fuera?», le preguntaron.

«Oh hombre, hay mucho. Todo este álbum y la película que estamos lanzando, llamada Monsters of California, salta a muchas de estas cosas. Queremos poner cosas ahí para que la gente las muerda y digiera. El gobierno de los EE.UU. es muy activo en lo que respecta a los ovnis, lo ha sido desde mediados de los años 40s, tal vez incluso unos años antes», respondió DeLonge.

«Lo mantienen realmente en silencio mientras tratan de resolver todos los problemas que conlleva. En cuanto a videos, datos y evidencia, hay tantas cosas que no podrías entender. La gente no podría comprenderlo. Y lo que tuvimos fue solo de un pequeño programa de los billones que gastan cada año», continuó en clara referencia al programa secreto del Pentágono AATIP, cuya realidad quedó expuesta junto con los videos ovni de la Marina.

Pero no solo eso, el ahora integrante de Angels & Airwaves también aseguró que existen videos alucinantes que muestran a estos objetos, llamados UAPs, más detalladamente.

«De dónde obtuvimos nuestros videos, los que publicamos, bueno, tenían 26. Y esa era una rama muy pequeña de un árbol más grande. Algunos de los videos tienen ovnis a 10 pies (3 metros) de distancia del F/A-18, rastreándolos durante 20 minutos y ¡todo está en la cámara! El ovni va como a 600 millas por hora, y el piloto se vuelve loco gritando que esta cosa está escaneando el avión», afirmó.

En cuanto a por qué no hemos visto dicha evidencia fílmica de los no identificados, respondió: «Casi lo sacamos, pero hubo algunos altos mandos del Pentágono que se enojaron mucho cuando se enteraron de que estaban siendo desclasificados. Sí… ¡hay mucho más por ahí, seguro!»

Fuente: Guitar World. Edición: MP.