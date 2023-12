Transhumanismo: ¿Qué tanto falta para que podamos subir nuestra mente a una computadora?

Es posible que veamos la tecnología de carga mental dentro de la vida de nuestros hijos o nietos.

Imagina que la tecnología de escaneo cerebral mejora enormemente en las próximas décadas, hasta el punto en que podemos observar cómo cada neurona individual se comunica con otras neuronas. Luego, imagina que podemos registrar toda esta información para crear una simulación del cerebro de alguien en una computadora.

Este es el concepto detrás de la carga mental —la idea de que algún día podamos transicionar a una persona desde su cuerpo biológico a un hardware sintético—. La noción se originó en un movimiento intelectual llamado transhumanismo y cuenta con varios defensores clave, incluyendo al científico de la computación Ray Kurzweil, al filósofo Nick Bostrom y al neurocientífico Randal Koene.

La esperanza central de los transhumanistas es trascender la condición humana a través del progreso científico y tecnológico. Ellos creen que la carga mental puede permitirnos vivir tanto como queramos (pero no necesariamente para siempre). Incluso podría permitirnos mejorar, por ejemplo, teniendo cerebros simulados que funcionen más rápido y de manera más eficiente que los biológicos. Es un sueño de futuro para los «tecnóptimistas». Pero, ¿tiene algún fundamento?

La viabilidad de la carga mental se basa en tres suposiciones fundamentales:

La primera es la suposición tecnológica: la idea de que podremos desarrollar la tecnología de carga mental en las próximas décadas.

La segunda es la suposición de la mente artificial: la idea de que un cerebro simulado daría lugar a una mente real.

Y la tercera es la suposición de supervivencia: la idea de que la persona creada en el proceso es realmente «tú». Solo entonces la carga mental se convierte en una forma para que tú sigas viviendo.

Pero, ¿qué tan plausible es cada una de estas suposiciones?

La suposición tecnológica

Intentar simular el cerebro humano sería un desafío monumental. Nuestros cerebros son las estructuras más complejas en el universo conocido. Albergan alrededor de 86 mil millones de neuronas y 85 mil millones de células no neuronales, con un estimado de un millón de billones de conexiones neuronales. Para comparar, la galaxia Vía Láctea alberga alrededor de 200 mil millones de estrellas.

¿Dónde estamos en el camino para crear simulaciones cerebrales? En este momento, los neurocientíficos están elaborando diagramas tridimensionales de conexiones («conectomas») de los cerebros de organismos simples. El conectoma más completo que tenemos hasta la fecha es el de una larva de mosca de la fruta, que tiene alrededor de 3.000 neuronas y 500.000 conexiones neuronales. Podríamos esperar mapear el cerebro de un ratón en los próximos diez años.

Sin embargo, el cerebro humano es aproximadamente mil veces más complejo que el de un ratón. ¿Tomaría entonces 10.000 años mapear un cerebro humano? Probablemente no. Hemos visto ganancias asombrosas en eficiencia en proyectos similares, como el Proyecto del Genoma Humano.

Hace unos 20 años, mapear el primer genoma humano llevó años y cientos de millones de dólares. Hoy en día, los laboratorios más rápidos pueden hacerlo en cuestión de horas por alrededor de $100. Con ganancias similares en eficiencia, podríamos ver la tecnología de carga mental dentro de la vida de nuestros hijos o nietos.

Dicho esto, existen otros obstáculos. Crear un mapa estático del cerebro es solo una parte del trabajo. Para simular un cerebro en funcionamiento, necesitaríamos observar neuronas individuales en acción. No está claro si podríamos lograr esto en el futuro cercano.

La suposición de la mente artificial

¿Generaría una simulación de tu cerebro una mente consciente como la tuya? La respuesta depende de la conexión entre nuestras mentes y nuestros cuerpos. A diferencia del filósofo del siglo XVII, René Descartes, quien pensaba que la mente y el cuerpo son radicalmente diferentes, la mayoría de los filósofos académicos hoy en día piensan que la mente es en última instancia algo física en sí misma. En pocas palabras, tu mente es tu cerebro.

Aún así, ¿cómo podría una simulación de cerebro dar lugar a una mente real si es solo una simulación?

Bueno, muchos científicos cognitivos creen que la estructura neural compleja de tu cerebro es la responsable de crear tu mente consciente, en lugar de la naturaleza de su materia biológica —que consiste principalmente en grasa y agua—.

Cuando se implementa en una computadora, el cerebro simulado replicaría la estructura de tu cerebro. Por cada neurona simulada y conexión neural, habría un componente correspondiente de hardware informático. La simulación replicaría la estructura de tu cerebro y, por lo tanto, reproduciría tu mente consciente.

Los sistemas de inteligencia artificial actuales proporcionan evidencia útil —aunque no concluyente— para el enfoque estructural de la mente. Estos sistemas se basan en redes neuronales artificiales, que copian algunos de los principios estructurales del cerebro. Y pueden realizar muchas tareas que requieren mucho trabajo cognitivo en nosotros.

La suposición de supervivencia

Supongamos que es posible simular un cerebro humano y que la simulación crea una mente consciente. ¿Sería la persona cargada realmente tú, o tal vez solo un clon mental?

Esto remite a un antiguo rompecabezas filosófico: ¿qué hace que cuando te levantas de la cama por la mañana sigas siendo la misma persona que se acostó la noche anterior?

Los filósofos se dividen ampliamente en dos campos en esta cuestión. El campo biológico cree que el yo de la mañana y el yo de la noche son la misma persona porque son el mismo organismo biológico —conectados por un proceso vital biológico—.

El campo mental más grande piensa que el hecho de tener una mente hace toda la diferencia. El yo de la mañana y el yo de la noche son la misma persona porque comparten una vida mental. El yo de la mañana recuerda lo que hizo el yo de la noche —comparten las mismas creencias, esperanzas, rasgos de carácter, y así sucesivamente—.

Entonces, ¿qué campo tiene razón? Aquí hay una forma de poner a prueba tu intuición: imagina que tu cerebro es trasplantado al cráneo vacío del cuerpo de otra persona. ¿Es la persona resultante, que tiene tus recuerdos, preferencias y personalidad, tú, como piensa el campo mental? ¿O es la persona que donó su cuerpo, como piensa el campo biológico?

En otras palabras, ¿obtuviste un nuevo cuerpo o obtuvieron una nueva mente? Mucho depende de esta pregunta.

Si el campo biológico tiene razón, entonces la carga mental no funcionaría, asumiendo que el punto entero de la carga es dejar atrás nuestra biología. Si el campo mental tiene razón, existe la posibilidad de la carga, ya que la mente cargada podría ser una continuación genuina de tu vida mental presente.

Espera, hay un inconveniente

Pero espera: ¿qué sucede cuando el tú biológico original también sobrevive al proceso de carga? ¿Te dividirías, junto con tu conciencia, en dos personas, resultando en dos «tú» —uno en forma biológica (B) y otro en forma cargada (C)—?

No, tú (A) no puedes literalmente dividirte en dos personas separadas (B ≠ C) y ser idéntico con ambas al mismo tiempo. Como máximo, solo uno de ellos puede ser tú (ya sea A = B o A = C).

Parece más intuitivo que, después de una división, tu forma biológica continuara como el verdadero tú (A = B), y la carga sería simplemente una copia mental. Pero eso pone en duda que puedas sobrevivir como la carga incluso en el caso en que el tú biológico sea destruido.

¿Por qué destruirte biológicamente elevaría mágicamente a tu clon mental al estatus de verdadero tú? Parece extraño pensar que esto sucedería (aunque una visión en la filosofía afirma que podría ser verdad).

¿Vale la pena el riesgo?

Desafortunadamente, las suposiciones de la mente artificial y de supervivencia no se pueden probar de manera concluyente empíricamente; en realidad, tendríamos que cargarnos para descubrirlo.

Por lo tanto, la carga siempre implicará un salto de fe enorme. Personalmente, solo daría ese salto si supiera con certeza que mi hardware biológico no va a durar mucho más.

Por Clas Weber. Edición: MP.