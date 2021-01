Trump baneado. ¿Acción necesaria para prevenir la violencia o censura tecnocrática?

Twitter baneó el viernes la cuenta del —por pocos días más— presidente Donald Trump, citando «el riesgo de una mayor incitación a la violencia» luego de la infame insurrección en el Capitolio de Estados Unidos. Otras redes sociales tomaron acciones similares.

Twitter ha otorgado a Trump y a otros líderes mundiales amplias exenciones de sus reglas contra ataques personales, incitación al odio y otros comportamientos. Pero en una explicación detallada publicada en su blog el viernes, la compañía dijo que los tuits recientes del primer mandatario equivalían a glorificar la violencia cuando se leían en el contexto de los disturbios en el Capitolio y los planes que circulan en línea para futuras protestas armadas en torno a la toma de posesión del presidente electo Joe Biden.

La plataforma social ha estado bajo una creciente presión para tomar más medidas contra Trump luego de la violencia del miércoles. El jueves, Facebook suspendió la cuenta de Trump hasta el 20 de enero y posiblemente de forma indefinida. Twitter simplemente suspendió la cuenta de Trump durante 12 horas después de que publicó un video que hablaba sobre fraude electoral y elogiaba a los alborotadores que irrumpieron en el Capitolio.

Posteriormente, y ante la presión de líderes de la oposición demócrata, la red social decidió banear permanentemente la cuenta personal de Trump.

«Ahora es el momento para que las plataformas de Silicon Valley dejen de permitir tanto comportamiento monstruoso —haciendo mucho más de lo que han hecho—, y le prohíban a este hombre (por Trump) el uso de cualquier plataforma. No puede ser que alguien use esta tecnología para llamar a la insurrección en una nación», comentó la ex primera dama Michelle Obama, citada por Fox News.

La cuenta oficial del presidente de los Estados Unidos, @POTUS, aún permanece activa. De hecho, Trump, quien emitió un comunicado el viernes por la noche en el que denunció a Twitter como enemigo de la libertad de expresión y planteó la idea de que podría construir su propia «plataforma», también lo publicó en la cuenta @POTUS, donde fue rápidamente eliminado.

Twitter dice que usar otra cuenta para evadir una suspensión va en contra de sus reglas, y que si bien no prohibirá cuentas gubernamentales como @POTUS o @WhiteHouse, «tomará medidas para limitar su uso».

Shannon McGregor, profesora asistente de periodismo y medios en la Universidad de Carolina del Norte, dijo que la medida permite que Twitter intente ganarse el favor de la administración entrante de Biden. A Trump «solo le quedan dos semanas en el poder, y eso ciertamente hace que sea más fácil destituir al presidente», dijo.

Otros vieron un presagio más siniestro en la acción de Twitter. «La Big Tech no se va a detener con el presidente de los Estados Unidos», escribió Kay James, presidente del grupo de expertos conservador The Heritage Foundation, en un tuit. «Pueden prohibirte a ti y a todos los que lean esto».

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021