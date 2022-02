Turismo espacial: Virgin Galactic abre venta de boletos al público en general

Desde mañana, cualquiera podrá reservar su lugar para ir a la frontera del espacio por un «módico» precio de 450.000 dólares.

Virgin Galactic, la compañía de turismo espacial fundada por el magnate británico Richard Branson, anunció este martes que comenzará a vender boletos esta semana para viajes de placer al borde del espacio. El costo: la friolera de $ 450.000 (con un depósito inicial de $ 150.000).

Para reservar el lugar de tu vuelo espacial suborbital., bastará con ingresar a este enlace, inscribirte y hacer un depósito inicial de $ 150.000.

Our purpose at @VirginGalactic is to connect the world to the love, wonder and awe created by space travel. Explore our evolution at https://t.co/5UalYT7Hjb. pic.twitter.com/LMakGOaUjj

— Virgin Galactic (@virgingalactic) February 15, 2022