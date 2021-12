Un cohete ruso está varado en la órbita baja y podría caer a la Tierra en cualquier momento

Un cohete ruso está varado en órbita después de haber sufrido un desperfecto en su motor, y podría volver para estrellarse contra la superficie de la Tierra.

Roscosmos, la agencia espacial estatal de Rusia, lanzó su cohete Angara A5 como parte de una demostración el lunes pasado, según informó NASASpaceflight.com. El objetivo era que llegara hasta el llamado «cementerio espacial», una región alrededor del planeta donde los satélites se dirigen típicamente al final de su vida operativa.

Sin embargo, antes de que el cohete pudiera arribar a su destino final, su motor de etapa superior falló dos segundos después de su segundo encendido. Esto dejó al cohete y su carga útil ficticia varados en una órbita terrestre muy baja.

Angara está en realidad tan bajo que ahora se espera que pase por una reentrada incontrolada, según algunos expertos.

According to a reliable report on the Russian Novosti Kosmonavtiki forum, Persei upper stage in today’s Angara mission failed to perform its 2nd of three firings, which means that it is left stranded in a low parking orbit with a short life span unless engine is restarted…

— Anatoly Zak (@RussianSpaceWeb) December 27, 2021