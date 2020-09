Un documento del FBI dice que Nikola Tesla era del planeta Venus

El texto sugiere que el genio era de origen venusino y tenía contactos con los «hombres del espacio».

Algunos han llegado a afirmar que sus invenciones estaban entre 300 y 1.000 años adelantadas a su tiempo. De hecho, predijo gran parte de las tecnologías de las que disfrutamos hoy en día, como la Internet y los teléfonos inteligentes. También llegó a desarrollar muchas otras que nunca trascendieron del papel o lo experimental, como la electricidad inalámbrica global y un misterioso y letal rayo de la muerte.

Todo esto llevó a pensar a algunas personas que Nikola Tesla era tan único que no podía ser de este planeta. Así fue el caso de una mujer llamada Margaret Storm, una mística y esoterista cuya fascinación con el inventor la llevó a escribir un libro sobre él, intitulado The Return of the Dove (‘El Regreso de la Paloma’), que mezcla hechos sobre el inventor con salvajes especulaciones, entre ellas, que Tesla era del planeta Venus.

Increíblemente, parte de esto es citado al principio de un documento desclasificado del FBI de más de 60 páginas, centrado principalmente en cómo los federales se manejaron tras la muerte de Tesla para confiscar sus pertenencias y evitar que caigan en manos de agentes de naciones enemigas. Allí, entre varios informantes o entrevistados, quienes conocían o habían estudiado al inventor serbio-croata, aparece Storm y un apartado llamado Boletín de Noticias de Sesiones Interplanetarias.

«La gente del espacio ha visitado a los ingenieros de Tesla muchas veces, y nos han dicho que Tesla era un venusino, traído a este planeta cuando era bebé, en 1856, y dejado con el Sr. y la Sra. Tesla en una remota provincia montañosa de lo que ahora es Yugoslavia», se lee en el documento.

También se afirma que muchos de los datos vertidos en el libro escrito por Storm están «basados en transcripciones recibidas a través de un dispositivo de radio inventado por Tesla en 1938 para la comunicación interplanetaria».

Tesla y los extraterrestres

Lo proclamado suena totalmente descabellado… ¡y lo es! Pues a pesar que recientemente se descubrió que podría haber vida orgánica en la atmósfera de Venus, la vida como la conocemos es imposible en la infernal superficie de este planeta vecino, y mucho menos una civilización —al menos en nuestra realidad o dimensión, podría proponerse—.

No obstante, cabe destacar que, en el año 1900, efectivamente el mismísimo Tesla documentó haber oído lo que pensó fue un mensaje de una civilización extraterrestre mientras experimentaba en su estación de Colorado Springs. Más información sobre el caso y lo que dijo exactamente el inventor sobre su supuesto contacto, puede ser leído en el siguiente artículo: ¿Recibió Nikola Tesla señales extraterrestres?

Desde luego, y más allá de lo antedicho, no deja de ser llamativo que el FBI le haya dado cabida a la «conexión Tesla-Venus» en un documento oficial, tal como si fuera en la película Hombres de Negro donde varias celebridades son reconocidas como provenientes de otro planeta.

El documento completo y desclasificado del FBI puede consultarse AQUÍ.

