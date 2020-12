Un extraño objeto artificial aparece entre las muestras traídas del asteroide Ryugu

Algo cuyo origen no es nada natural se encuentra entre las muestras del asteroide Ryugu traídas a la Tierra en una cápsula de la misión Hayabusa 2, a principios de diciembre. ¿De qué se trata?

«Aún no hemos confirmado el origen del objeto artificial (人工 物). Se utilizó un proyectil durante la recolección de las muestras y es posible que este sea aluminio separado del cuerno del muestreador en ese momento», se lee en la cuenta de Twitter de la sonda japonesa.

El objeto en cuestión apareció en un contenedor con muestras obtenidas en la segunda operación de recolección de la misión, en julio de 2019, para la que se utilizó un proyectil.

Las muestras que los funcionarios espaciales japoneses describieron ayer son tan grandes como 1 centímetro (0,4 pulgadas) y duras como una roca, no se rompen cuando se recogen o se vierten en otro recipiente. Los gránulos arenosos negros más pequeños que la nave espacial recogió y devolvió por separado se describieron la semana pasada.

La nave espacial Hayabusa 2 obtuvo los dos conjuntos de muestras el año pasado de dos ubicaciones en el asteroide Ryugu, a más de 300 millones de kilómetros de la Tierra. Los dejó caer desde el espacio sobre un objetivo en el interior de Australia, y las muestras se llevaron a Japón a principios de diciembre.

We have not yet confirmed the origin of the artificial object (人工物). A projectile was used during the sample collection and it is possible that this is aluminium separated from the sampler horn at that time.

