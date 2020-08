Un gran incendio se desata en una ciudad de Emiratos Árabes Unidos

Luego que ayer tuviera lugar una enorme explosión en el Líbano, hoy se ha desatado un incendio de grandes proporciones en un mercado de la ciudad de Ajmán, en Emiratos Árabes Unidos (EAU). Aún se desconoce el origen del incidente y si hay víctimas.

Un hospital y un mercado de alimentos fueron evacuados este miércoles después de que un gran incendio estallara en la zona industrial de Ajmán, ciudad de los Emiratos Árabes Unidos.

Trabajadores de las tiendas cercanas describieron cómo las llamas invadieron el área y bomberos llegaron rápidamente para intentar sofocar las llamas, que enviaron gruesas columnas de humo al cielo.

Aún no se conoce la causa del incendio ni tampoco si alguien resultó herido o la magnitud de los daños causados. Sin embargo, se cree que el fuego pudo haberse iniciado en el souq iraní de Ajmán, un mercado al aire libre que alberga a decenas de comerciantes y es una atracción popular que atrae a visitantes de todos los Emiratos. El sitio ha estado cerrado durante varios meses por las medidas de seguridad de COVID-19.

DEVELOPING: Massive fire breaks out at market in Ajman, United Arab Emirates; no word yet on cause or injuries

pic.twitter.com/9VhXhHO5g8

— Breaking911 (@Breaking911) August 5, 2020