Un iceberg de 500 km cuadrados a punto de desprenderse de la Antártida

Un iceberg, casi tan grande como la ciudad estadounidense de Chicago, está a punto de separarse de la plataforma de hielo Larsen D, que se extiende a lo largo de la costa oriental de la península antártica en el mar de Weddell.

Según reportó Adrian Luckman, glaciólogo de la Universidad de Swansea (Reino Unido), la separación de este enorme fragmento es «inminente», y probablemente «se llevará consigo una superficie mucho mayor de hielo muy antiguo».

El hielo permanente es el hielo unido al fondo del océano o a la costa. Normalmente, se encuentra sobre las plataformas de hielo en los bordes de los continentes y no se mueve con los vientos ni con las corrientes, como ocurre con otros tipos de hielo, de acuerdo con el Centro Nacional de Datos sobre Nieve y Hielo.

En este caso, la plataforma de la cual partirá el nuevo trozo de hielo se encuentra al sur de Larsen C, recordada por haber sido aquella de la cual se desprendió un iceberg dos veces mayor que Luxemburgo en 2017.

New iceberg imminent from the Larsen Ice Shelf system. This time from Larsen D, just south of Larsen C. The new iceberg will measure 500 square km, and will probably take with it a much larger area of very old fast ice (attached sea ice). Speed colours for LGBT Pride month! pic.twitter.com/la9Fhb2GCH

— Adrian Luckman (@adrian_luckman) June 24, 2020