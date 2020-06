Un meteorito metálico y brillante se estrella en Rajastán, India

El objeto cayó desde el cielo en el pueblo de Sanchore, Rajastán, en la mañana de este viernes (7 a.m. hora local). La explosión producida por el impacto fue tal que resonó a una distancia de 2 kilómetros, según reporta India Today.

«Hubo un ruido tremendo en la mañana, como si un avión se hubiera estrellado. Sin embargo, en un primer momento no pudimos divisar dónde había caído. Fue solo después de un rato que pudimos encontrar un objeto yaciendo en un cráter de 30 centímetros. Cayó solo a 100 metros de mi casa. Inmediatamente notificamos a las autoridades», contó el lugareño Ajmal Devasi.

El objeto, que se destaca por su aspecto metálico brillante, pesa alrededor de 2.78 kilogramos. De acuerdo a los reportes locales, seguía emitiendo calor incluso pasadas tres horas de su caída, lo que llevó a muchos residentes del área a pensar que podría explotar en cualquier momento.

Luego que se enfriara, las autoridades recogieron el meteorito y lo pusieron en una jarra para su transporte.

La policía ha declarado que ha sido puesto a disposición de expertos para su estudio y que pronto podrán conocerse más detalles sobre su origen y composición.

Fotos del meteorito fueron compartidas en Twitter, generando un gran asombro y cantidad de respuestas.

#Rajasthan

Meteorite like object falls in Sanchor area in Jalore district at 7 AM on Friday , (June 19 , 2020 )

The object weighs 2.78 Kg approx

As per geologists it is a metallic meteorite – very rare and most valuable. @ParveenKaswan pic.twitter.com/6upY31jPLF

— Tabeenah Anjum (@TabeenahAnjum) June 19, 2020