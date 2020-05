Un sitio aborigen de 46.000 años es destruido deliberadamente en Australia

El gigante minero anglo australiano Rio Tinto reconoció haber infligido un daño irreversible a cuevas prehistóricas que fueron habitadas por aborígenes hace más de 46.000 años, durante trabajos con explosivos para ampliar una mina de hierro, en la región de Pilbara.

Los representantes de la comunidad afirmaron que la cueva de Juukan Gorge, en Australia occidental —uno de los lugares más antiguos conocidos ocupados por los aborígenes en Australia— había sido destruida, calificando este acto de «devastador» para la comunidad.

«Los explosivos fueron utilizados cerca del sitio el domingo, de acuerdo con las autorizaciones emitidas por el gobierno del estado hace siete años», dijo Río Tinto en un comunicado.

«En 2013, Rio Tinto recibió la aprobación oficial para llevar a cabo actividades en la mina Brockman 4 que afectaron las cuevas de Juukan 1 y Juukan 2, dijo el portavoz. «Rio Tinto ha trabajado de manera constructiva con el pueblo PKKP (Puutu Kunti Kurrama y Pueblo Pinikura) en una serie de cuestiones relacionadas con el patrimonio en el marco del acuerdo y, cuando fue posible, modificado sus actividades para evitar daños al patrimonio. También buscó proteger los lugares de importancia cultural para el grupo».

What a story on #SorryDay @RioTinto blows up one of country’s oldest known Aboriginal heritage sites. And the worst bit? Was all done by the book. Just a few days ago near Tom Price in West Australia. Heartbreaking @benwyatt https://t.co/0mihNAvKys

— Sophie McNeill (@Sophiemcneill) May 26, 2020