Un tercio de Pakistán queda bajo el agua en una inundación «apocalíptica»

Mientras en China la sequía afecta a su río más importante, las inundaciones estacionales del monzón siguen empeorando en Pakistán.

La semana pasada, varios medios informaron que hasta 1.100 personas murieron y más de 50.000 fueron desplazadas por lluvias sin precedentes este verano, y el número de muertos sigue aumentando. Ayer, la ministra de cambio climático del país, Sherry Rehman, dijo que un tercio de Pakistán está ahora bajo el agua.

«Un tercio de Pakistán está bajo el agua», dijo Rehman en un tuit. «Francamente, nadie ha visto este tipo de aguaceros e inundaciones antes, y ningún país puede hacer frente solo a los múltiples efectos en cascada de los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos».

«Este es un gran desastre humanitario, y yo lo llamaría bastante apocalíptico», agregó Rehman en una entrevista con Sky News donde remarca la crisis que está atravesando su nación.

One-third of Pakistan is under water. Frankly, no one has seen this kind of downpour & flooding before,and no one country can cope alone with the multiple, cascading effects of extreme weather, climate events. The monsoon pattern pic.twitter.com/ymawtZKtb6

— SenatorSherryRehman (@sherryrehman) August 29, 2022