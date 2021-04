Una «ciudad dorada perdida» de 3.000 años de antigüedad ha sido descubierta en Egipto

Una ciudad perdida de 3.000 años de antigüedad ha sido desenterrada en la ciudad sureña de Lúxor, en lo que podría ser el hallazgo más significativo en Egipto desde la tumba del niño rey Tutankamón.

Se cree que la ciudad perdida, conocida como Aten (‘El ascenso de Atón’), fue fundada por el rey Amenhotep III, el noveno rey de la Dinastía XVIII del antiguo Egipto, quien gobernó el país desde 1391 hasta 1353 a.C. Según el comunicado de la misión arqueológica, se cree que era el asentamiento administrativo e industrial más grande de su época, ubicado en la orilla occidental de Lúxor.

«El hallazgo de esta ciudad perdida es el segundo descubrimiento arqueológico más importante desde la tumba de Tutankamón», dijo Betsy Bryan, profesora de egiptología en la Universidad Johns Hopkins y miembro de la misión.

Su descubrimiento, agregó, «nos dará un vistazo poco común a la vida de los antiguos egipcios en un momento en que el imperio estaba en su momento más rico».

Zahi Hawass Announces Discovery of ‘Lost Golden City’ in Luxor

The Egyptian mission found the city that was lost under the sands and called: The Rise of Aten. The city is 3k years old, dates to the reign of Amenhotep III, and continued to be used by Tutankhamun and Ay. pic.twitter.com/MTsyTZG7MJ

