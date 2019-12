Una estrella gigante cercana a la Tierra podría explotar pronto e iluminar los cielos por semanas

Durante los últimos millones de años, la estrella ha formado parte de la constelación de Orión, pero muy pronto podría llegar al final de su vida… y su muerte podría ser explosiva. Tanto, que se vería en la Tierra por el espacio de semanas, incluso en pleno día.

Betelgeuse está en la mira de la comunidad científica. Según declaraciones de Ed Guinan, profesor de astronomía de la Universidad de Villanova, esta estrella ha estado disminuyendo su brillo bruscamente desde octubre, y ahora es aproximadamente 2,5 veces más débil de lo habitual. De hecho, una vez fue la novena estrella más brillante en el cielo, y ahora ha caído hasta al puesto 23.

Guinan y sus colegas han estado observando de cerca a la estrella durante décadas, con «cobertura continua desde 1980». En el último medio siglo, la estrella nunca se ha atenuado tan agresivamente, y eso podría significar que estamos al borde de algo extraordinario.

«Lo que causa la supernova está en lo profundo de la estrella», dijo Guinan. «Y debido a que la estrella es tan grande (una supergigante roja 1.400 veces más grande que el Sol), es imposible saber qué está pasando tan lejos».

Betelgeuse es la estrella en el hombro de Orión, la constelación icónica en forma de cazador empuñando un arco en el cielo nocturno. Su nombre se deriva del árabe para «mano de Orión».

La estrella, que está a unos 700 años luz de la Tierra, es una vecina relativamente cercana dentro de nuestra galaxia.

«Lo especial de esto es que no está lejos», dijo Guinan, agregando que es la candidata a supernova más cercana. Tiene aproximadamente 9 millones de años, y estrellas tan grandes como Betelgeuse no suelen tener una vida útil de más de 10 millones de años. Sin embargo, aunque su tiempo está cerca, probablemente no explotará en nuestro tiempo de vida.

«Probablemente sucederá en los próximos 200.000 o 300.000 años», detalló el profesor.

