Una extraña nube rectangular es fotografiada sobre Michigan, EE.UU.

Este rectángulo en el cielo fue fotografiado desde una camioneta que circulaba por una calle de Escanaba, en la orilla noroeste del lago Michigan. ¿De qué se trata?

La fotografía fue publicada hace un par de días en un subreddit dedicado a reportar eventos de alta rareza. De acuerdo a los comentarios del autor, fue tomada por su hijo en el asiento del acompañante mientras él conducía su camioneta. Muestra a una escuela secundaria de Escanaba (a la que asiste quien tomó la foto) bajo un cielo nublado en donde se destaca una silueta en particular, la de un rectángulo.

Entre los cientos de comentarios a la publicación se arriesgan varias explicaciones, desde un portal a otro mundo o falla en la Matrix, hasta una nave alienígena camuflada en una nube. Después de todo, hay que recordar que la zona del lago Michigan fue testigo de uno de los avistamientos ovni más masivos de la historia.

A otros les recordó una escena de la película NOPE, donde algo «monstruoso» se escondía en las nubes.

Por último, no faltó quien dijo que podía tratarse de un montaje, aunque esto último fue negado rotundamente por quien hizo la publicación. «Soy un maquinista y no se nada de Photoshop, y si lo supiera no perdería mi tiempo con una nube», respondió el usuario ante la acusación.

Explicaciones mundanas

Las nubes pueden adoptar una gran variedad de formas sorprendentes de acuerdo a la topografía y las condiciones climáticas y meteorológicas. Aquellas con forma rectangular o cuadrada existen y han sido fotografiadas en muchas ocasiones. Se forman mediante inversión térmica cuando los vientos recogen la humedad del aire justo encima de la superficie del mar (en el caso que nos ocupa, del gran lago Michigan) y suben hacia arriba. Como en la orilla no hay tanta humedad las nubes van perfilando su línea.

También pueden producirse artificialmente cuando la estela de un avión pasa por una zona rica en humedad en una atmósfera estable.

Una explicación más detallada de todo esto puede leerse en el siguiente artículo: ¿Por qué hay nubes cuadradas?

Por MysteryPlanet.com.ar.