Una lago en India cambia misteriosamente de color de la noche a la mañana

Un lago de cráter en Maharashtra, en el oeste de India, se ha teñido de rojo de un día para el otro, deleitando a los entusiastas de la naturaleza y sorprendiendo a los expertos, quienes atribuyen el repentino evento a un cambio en los niveles de salinidad y la presencia de algas en el agua.

El lago Lonar, formado hace unos 50.000 años luego del impacto de un meteorito en la Tierra, está ubicado a 500 kilómetros de la capital financiera Mumbai, y es un punto popular para turistas y medioambientalistas.

A medida que las fotos de las ahora coloridas aguas comenzaron a circular en las redes sociales, especialistas en el tema destacaron que a pesar que Lonar había cambiado de color en el pasado, la transformación nunca había sido tan marcada antes.

Since the past four days or so, #Maharashtra‘s world-famous #LonarLake – the world’s third biggest formed by a meteorite hit – has mysteriously changed colour from its normal bluish-green to a baby-pink shade.

