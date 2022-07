Una misteriosa luz es filmada sobre los cielos de Flesinga, Países Bajos

Un objeto volador muy luminoso fue filmado desde dos puntos diferentes en la ciudad de Flesinga, en la provincia de Zelanda, Países Bajos. Por ahora no hay un explicación oficial para el avistamiento.

El fenómeno quedó registrado en las cámaras web de vigilancia de la ciudad, donde el jueves 21 de julio por la noche (a eso de las 23:40 hora local) hizo su aparición lo que parece ser una esfera de luz blanca moviéndose a través del cielo de este a oeste.

«¿Extraterrestres en la imagen de nuestras nuevas cámaras web? Recibimos algunos mensajes de que se vieron cosas inexplicables sobre Flesinga y, de hecho, nuestras cámaras web captaron algo…», escribió en un tuit la compañía Heel Holland Kijkt, que tiene más de 160 de estas cámaras transmitiendo en vivo en todo el país.

Buitenaardse wezens in beeld op onze vernieuwde webcams?

We kregen wat berichten dat er onverklaarbare dingen werden gezien boven Vlissingen, en inderdaad ook onze webcams hadden «de/het/een/iets» in beeld..https://t.co/PeEo6D8Iil@pzcredactie @rtvvlissingen @ufomeldpunt pic.twitter.com/oApuevpBDl

— HeelHollandKijkt (@heelhollandkijk) July 22, 2022