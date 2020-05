Una temporada ciclónica muy activa se avecina sobre el Caribe y costa este de EE.UU.

Estados Unidos está lidiando en estos momentos con un enemigo nuevo, invisible y letal, por lo que lo último que necesita son más amenazas. Sin embargo, llegan malas noticias desde el Atlántico: meteorólogos aseguran que la época de ciclones tropicales será más activa de lo habitual.

Científicos del departamento meteorológico de la Universidad Estatal de Colorado predicen que se formarán ocho huracanes —cuatro de ellos de categoría superior a 3— y 16 tormentas tropicales —cuando en un año habitual suelen desarrollarse de media doce ciclones tropicales y seis huracanes, tres de ellos grandes—.

Y aunque la temporada de huracanes comienza oficialmente el 1 de junio y termina el 30 de noviembre, esto no quiere decir que no pueda formarse alguno fuera de esta franja temporal, como al parecer será según reporta el sitio especializado Weather.com.

An area of low pressure is expected to develop this weekend to the northeast of the Bahamas. Environmental

conditions appear conducive for this system to acquire some subtropical characteristics as it moves northeastward through Sunday. https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/ypMZ099QP6

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) May 12, 2020