Una tormenta solar podría golpear la Tierra entre el jueves y el viernes

Expertos en clima espacial de la NASA y la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés), han advertido que una tormenta solar podría golpear a nuestro planeta el próximo jueves o viernes, con la posibilidad que se generen auroras en latitudes medias e interrupciones en los sistemas de electricidad, radio y comunicaciones.

A través del Observatorio de Dinámica Solar (SDO), el domingo 16 de agosto la agencia espacial norteamericana registró una gran actividad en la superficie del astro rey durante un periodo de dos horas y media, que resultó en la liberación de una gran llamarada, reportó el diario británico Express.

De acuerdo a lo observado, la llamarada ocurrió como consecuencia de la construcción de un filamento magnético dentro de las profundidades del Sol, registrándose la explosión en una región sin machas del hemisferio sur.

El filamento magnético se rompió, arrojando sus escombros lejos. Algunos de esos restos formaron el núcleo de la eyección de masa coronal (CME) que escapó del astro hacia el espacio, en un viaje que tiene como destino probable la Tierra.

Según estima la física de clima espacial Tamitha Skov en su cuenta de Twitter, una tormenta solar podría darse en nuestro mundo el jueves 20 o el viernes 21 de agosto, con la posibilidad de observar las auroras resultantes de la interacción con el campo magnético terrestre en latitudes medias (entre los 30 y 60 grados).

Direct hit or near miss? NASA & NOAA #solarstorm predictions show flanking impact at Earth either late on Aug 19 or midday Aug 20! Either way, expect #aurora possible to mid-latitudes. Also, amateur #radio & #GPS reception issues likely on Earth’s night side once the storm hits! pic.twitter.com/AUlRrpQxOt

— Dr. Tamitha Skov (@TamithaSkov) August 17, 2020