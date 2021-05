Video captura misterioso objeto volador cerca de un barco de la Marina de EE.UU.

Un video tomado a bordo de un buque de la Marina de los EE.UU., frente a la costa de San Diego, muestra un misterioso objeto esférico volando en el aire antes de sumergirse en el océano.

Las imágenes son la fuente de dos capturas de pantalla de objetos voladores no identificados publicadas anteriormente. Han sido confirmadas por una portavoz del Pentágono como genuinas, admitiendo que fueron grabadas por el personal de la Marina, según informó FOX 8.

El clip en blanco y negro, tomado a bordo del USS Omaha en julio de 2019, muestra un pequeño objeto esférico volando paralelo al océano, flotando por un momento antes de precipitarse y desaparecer en el agua.

«Vaya, se está acercando», se puede escuchar en el clip mientras la nave se aproxima a la superficie del océano. «¡Salpicó!», dice la misma voz cuando el objeto golpea el agua.

Luis Elizondo, un ex oficial de inteligencia del Pentágono que solía tener acceso a los datos ovni de la agencia, declaró previamente al NY Post que los ovnis tienen capacidades «transmedio», lo que significa que pueden viajar libremente por el espacio, el agua y el aire. De hecho, hace poco se ha revelado que altos mandos de la Marina han considerado seriamente la posibilidad de que existan bases submarinas desde donde salen los ovnis (u osnis según corresponda).

