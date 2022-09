Video de misterioso enjambre de drones sobre el destructor más avanzado de la Marina es publicado

La Marina de los EE.UU. ha publicado un nuevo video de un incidente que involucró a seis drones no identificados que volaban sobre su combatiente de superficie más avanzado, el USS Zumwalt. El incidente ocurrió en las aguas frente a la costa del sur de California en abril de 2019.

Según reporta The War Zone, el video fue liberado a través de una solicitud de Ley de Libertad de Información como parte de una investigación en curso sobre los informes de incidentes de enjambres de drones que ocurrieron cerca de embarcaciones de la Marina de manera intermitente durante 2019 frente al sur de California.

Una actualización anterior en la investigación produjo una serie de documentos informativos, incluido un video no clasificado y fotografías que proporcionaron un aumento significativo en los detalles sobre estos extraños incidentes. Si bien la mayor parte de los eventos de enjambre de drones ocurrieron en julio de 2019, nos enteramos de varios eventos nuevos que ocurrieron a principios de año. Entre estos estaba el incidente que involucró al USS Zumwalt.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 8:30 p. m., hora del Pacífico, el 24 de abril de 2019, a unas 17 millas náuticas de la base del Cuerpo de Marines en Camp Pendleton en aguas internacionales. Durante el evento, el USS Zumwalt informó que se vieron hasta seis sistemas aéreos no tripulados (UAS) desconocidos operando cerca a altitudes que oscilan entre 300 y 1000 pies. Según los informes, en un momento del incidente, el UAS cruzó la cubierta del USS Zumwalt.

Al igual que en incidentes anteriores similares, los drones fueron documentados por el equipo de Interpretación y Explotación Náutica o Fotográfica de Barcos, o «equipo SNOOPIE». Estos marineros actúan esencialmente para documentar situaciones peligrosas, inciertas o inusuales utilizando una variedad de cámaras de grado comercial.

Se pueden ver las imágenes recién obtenidas del incidente y escuchar la narración del mismo por parte de un marinero, aquí:

El análisis detallado del video de baja resolución es difícil dado que fue tomado de noche. Si bien los registros no clasificados que se divulgan al público tienden a ser decepcionantes, es probable que el USS Zumwalt haya tenido acceso a una variedad de sensores sofisticados durante el incidente.

La única característica clara en el video es un conjunto de varias luces en una formación rectangular. Las luces parecen ser blancas y verdes, y se supone que una luz roja parpadeante intermitentemente está en el centro del objeto.

Drones esta vez

A diferencia de otros casos donde el personal de la marina —incluyendo pilotos de combate— describieron y filmaron objetos que no se comportaban como ningún aparato terrestre conocido, esta vez parece no ser así. Por lo que uno cabría preguntarse si el hecho que la Marina libere estos videos tan alegremente responde a que justamente son explicables y bien conocidos; algo que en un ejercicio de debunkismo insano podría extrapolarse a los verdaderos fenómenos aéreos no identificados.

«Si bien no puedo determinar gran parte de la configuración de la aeronave, parece tener cuatro luces de marcha o de navegación espaciadas regularmente, por lo que podría ser un dron multirotor, probablemente un quad», dijo David Kovar, CEO de URSA Inc., una firma que se especializa en temas de seguridad de drones.

«No veo nada en el dron que me haga pensar que es algo que no se puede comprar de un fabricante comercial actual de drones», agregó un especialista entrevistado por The War Zone que decidió permanecer en el anonimato. «El hecho de que el narrador dijera que había un patrón de vuelo en el que no había cambios de altitud me dice que los drones estaban programados para volar en una ruta determinada o controlados desde la distancia mientras posiblemente mantenían la altitud, lo que para mí no es el sello distintivo de ninguna tecnología avanzada».

«Lo interesante es que reportaron 6 drones y estaban a 17 millas de la costa del sur de California. Esto me dice que estos drones probablemente fueron lanzados desde un bote y que probablemente fue una misión planeada porque nadie tiene 6 drones en un bote con fines recreativos», concluyó el especialista, quien agregó que capturar físicamente el dron es realmente la única forma en que se puede realizar una evaluación forense.

Sea como sea, de acuerdo a las nuevas normas establecidas para la oficina del Pentágono dedicada a investigar los ovnis, de ahora en más este tipo de incidentes deberían ser descartados lo más rápidamente posible en pos de aquellos que no son objetos hechos por el hombre y sí pueden caratularse bajo el nuevo significado para el término UAP: fenómenos aeroespaciales-submarinos no identificados.

Fuente: The War Zone. Edición: MP.