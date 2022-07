Video de ovni ingresando en el agua probaría que lo avistado por la Marina no son simples drones

Un video que parece mostrar a un ovni desapareciendo en el agua cercana a buques de guerra de la Marina de EE.UU., contradice la versión oficial de que estos objetos son drones.

El cineasta e investigador Jeremy Corbell, quien fue el único civil nombrado durante la audiencia pública del Congreso de mayo, obtuvo y publicó seis videos de fenómenos aéreos no identificados que fueron confirmados por el Pentágono. Solo una de esas seis piezas se mostró durante la histórica audiencia pública, y Scott Bray, el subdirector de inteligencia naval, dijo que están «razonablemente seguros» de que los objetos eran drones.

Pero Corbell no está de acuerdo y así lo ha manifestado en una reciente entrevista con el medio The Sun.

«Estos objetos sobrevolaron a 21,000 pies durante más de cuatro horas y volaron a velocidades de 158 mph (138 nudos), según documentos publicados por la Marina», dijo. «Los ovnis son reales y siguen siendo un problema de seguridad nacional más grande de lo que sabíamos»

Y mientras el debate ha girado en torno a si los objetos eran drones u ovnis, los videos publicados por el investigador parecen mostrar al menos a uno de estos no identificados desapareciendo en el mar.

The US Navy photographed & filmed “spherical” shaped UFOs & advanced transmedium vehicles; here is some of that footage. Filmed in the Combat Information Center of the USS Omaha / July 15th 2019 / warning area off San Diego @ 11pm PST. No wreckage found. No craft were recovered. pic.twitter.com/tK1YTG8sJ7

— Jeremy Kenyon Lockyer Corbell (@JeremyCorbell) May 14, 2021