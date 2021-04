Video filtrado muestra ovnis sobrevolando un buque de guerra de la Marina de EE.UU.

El video es auténtico, según confirmó una portavoz del Pentágono.

El mes pasado te informábamos sobre una serie de incidentes que tuvieron lugar en el Archipiélago del Norte de California en julio de 2019, cuando una serie de objetos voladores no identificados acecharon a varios buques de la Marina de EE.UU. por varias noches. En ese momento, no teníamos la evidencia en video disponible, pero ahora se ha filtrado a los investigadores.

Las impactantes imágenes fueron entregadas a un documentalista llamado Jeremy Corbell, y muestran ovnis pululando sobre una de las embarcaciones. Y lo más sorprendente de todo, fueron confirmadas como verídicas por el Pentágono: «Puedo confirmar que las fotos y videos a los que se hace referencia fueron tomados por personal de la Marina», dijo al portal Futurism la portavoz del Departamento de Defensa, Sue Gough.

Aquí está el video de Corbell:

The US Navy photographed and filmed “pyramid” shaped UFOs and “spherical” advanced transmedium vehicles; here is that footage.

Please visit my Instagram and https://t.co/5JMYxoo9sI to read all the details that I can share at this time. pic.twitter.com/58CXZ1ljAF

— Jeremy Corbell (@JeremyCorbell) April 8, 2021