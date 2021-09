Video muestra a turistas de SpaceX accediendo a la cúpula de cristal de la nave

Después de mucha espera, finalmente tenemos algunas de las imágenes grabadas durante el histórico vuelo espacial de civiles de la semana pasada.

La especialista en comunicaciones científicas y turísticas de SpaceX, Sian Proctor, compartió un video de un momento verdaderamente precioso: la primera vez que la tripulación de Inspiration4 pudo abrir la escotilla de la enorme cúpula de cristal del Crew Dragon, un «verdadero punto culminante de la misión», según quien registra las imágenes.

Para fomentar una experiencia turística más atractiva, SpaceX decidió reemplazar el módulo de acoplamiento del Crew Dragon, que normalmente se usa para acoplarse a la Estación Espacial Internacional, por una enorme domo de cristal o cúpula.

Aproximadamente 20 minutos después del lanzamiento de la semana pasada, la tripulación pudo abrir la escotilla por primera vez —y el video habla por sí solo—. La sobreviviente de cáncer y miembro de la tripulación Hayley Arceneaux parece quedarse sin palabras al ver nuestro mundo desde esa privilegiada perspectiva.

The moment when me and my amazing crew, @rookisaacman, @ArceneauxHayley, @ChrisSembroski opened up the @SpaceX cupola for the first time, a true highlight of the @inspiration4x mission. Make sure you tune into Countdown on @netflix to see more epic moments from space! @TIME pic.twitter.com/AKmturr9Du

— Dr. Sian “Leo” Proctor (@DrSianProctor) September 21, 2021