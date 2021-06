Video muestra presunto cohete chino que se estrelló contra la tierra

Un video compartido por el reportero aeroespacial Andrew Jones en Twitter muestra un propulsor masivo, supuestamente parte del cohete Long March 2F de China que lanzó a tres astronautas a la órbita el 16 de junio, yaciendo en el medio del campo, filtrando lo que parece ser tetróxido de nitrógeno.

Según una publicación en la red social china Weibo, la pieza aterrizó en Ordos, una cuenca de las tierras altas en el noroeste de China. Las carreteras locales fueron cerradas y las personas fueron evacuadas a áreas seguras.

Another problematic inland launch leads to an inevitably dangerous situation with Chinese rocket debris

Whoever is filming this is entirely too close—you don’t want to play with that nitrogen tetroxide

This is from the Shenzhou-12 launchpic.twitter.com/Xmzenv6Z8M

— Chris Combs (@DrChrisCombs) June 18, 2021