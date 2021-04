Video que muestra a perro robot patrullando con la policía de Nueva York causa polémica

Un nuevo video que se ha vuelto viral en Twitter muestra a un perro robot patrullando junto con agentes del departamento de policía de la ciudad de Nueva York.

Se puede ver a la unidad, un perro robot Spot construido por Boston Dynamics, dando un paseo por una acera pública, rodeada por varios miembros del personal policial.

El extraño avistamiento fue recibido con indignación, y muchos espectadores expresaron de manera audible su disgusto ante este artificio mecánico que parece salido de un capítulo de Black Mirror.

«Nunca había visto nada como esto en mi vida», se puede escuchar decir a la persona que filma el video.

La reconocida periodista del New York Times Kara Swisher estaba igualmente consternada.

«”¡¿Qué diablos?!” Esa es la reacción correcta», tuiteó en respuesta al comentario que acompaña al video.

Todavía no está claro cómo planea la policía de Nueva York hacer uso del robot. El video se produce después de varias instancias en las que el personal policial lanza al perro en la vía pública.

La decisión de implementar los robots fue recibida con críticas generalizadas y preocupaciones sobre la privacidad a principios de este año. En febrero, el robot fue utilizado durante un allanamiento de morada en el Bronx para asegurarse de que no hubiera nadie adentro, como informó The New York Times en ese momento.

La policía ha sostenido que están usando los robots para salvar vidas.

«La policía de Nueva York ha estado utilizando robots desde la década de 1970 para salvar vidas en situaciones de rehenes e incidentes con materiales peligrosos», tuiteó el departamento en febrero. «Este modelo de robot se está probando para evaluar sus capacidades frente a otros modelos en uso por nuestra Unidad de Servicio de Emergencia y Bomb Squad».

