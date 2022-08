Will Smith, los Brits y la cueva de los Tayos

Tal y como habíamos anticipado hace unos meses, durante las próximas dos semanas una compañía de televisión británica en representación de National Geographic descenderá a la célebre cueva de los Tayos en Ecuador, y Will Smith será el protagonista.

Así nos lo ha confirmado Alex Chionetti, quien es investigador, explorador, productor, escritor y cineasta. Habiendo participado de producciones para SyFy Channel, NBC Universal, Fox Television, The History Channel, etc.

«Ahora la caverna será parte de una serie conducida por el celebre actor Will Smith, quien además ha demostrado ser un entusiasta de los misterios del universo como así de la exploración espacial», declaró el investigador a Mystery Planet, detallando que las filmaciones iniciarían el próximo fin de semana (27 de agosto de 2022).

«Me pregunto si Will intentara cachetear alguna de las criaturas insectos o reptiloides que habitan la oscura y larga caverna, que ha sido tema de tantas controversias, incluso estos han sido descriptos en uno de mis recientes libros.

En ella habita un especial arácnido con aspecto mas de alacrán que, dicho sea de paso, se asemeja a los extraterrestres que Smith confrontaba en Día de Independencia», continuó.

En cuanto a de qué irá en específico el documental, Chionetti precisó que «un jefe ejecutivo de la productora» le confió que «el breve segmento se tratara de animales venenosos».

«Los que no tienen memoria o no están informados sobre el tema de Tayos, no sabrán que hace cuarenta seis años una expedición británico/escocesa con el apoyo oficial ecuatoriano exploro la cueva de Tayos del Río Coangos. Aunque el propósito era encontrar un tesoro integrado por una biblioteca metálica, fue enmascarado por una investigación de los aspectos naturales parcialmente explorados del lugar», añadió al respecto.

Will Smith,the Brits and The Tayos.

This weekend and for the next two weeks a British television company representing National Geographic will descend to the «Cueva de los Tayos» (Ecuador).

Institution and production company to which for two decades I pre…https://t.co/qTzSaUkyCN — Alex E.Chionetti (@chiolombus57) August 22, 2022

«En aquella ocasión hubo distintos incidentes donde antropólogos locales se opusieron a que salieran varias cajas con muestras —cerámica artesanal y artefactos—. Entre ellas hubo el hallazgo de una tumba con un antiguo esqueleto con sus pertenencias que desaparecieron en aquellas turbias circunstancias».

Y ahora parece que el secretismo manejado para esta incursión en la cueva será similar, pues los de National Geographic habrían forzado a cerrar la cueva al público, afectando a mucha gente.

«Esperamos que ahora esa no sea la excusa para que en esta oportunidad cierren la cueva por más de dos semanas, afectando el corriente transito turístico que por suerte en los últimos años es favorable para las comunidades indígenas de la zona», concluyó Chionetti, quien en su faceta de escritor tiene un libro sobre el tema intitulado Mysteries of the Tayos Caves: The Lost Civilizations Where the Andes Meet the Amazon.

Por MysteryPlanet.com.ar.