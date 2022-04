Will Smith visitará la famosa Cueva de los Tayos en Ecuador

Sería como parte de una nueva serie documental de National Geographic.

La caverna, con entrada principal a una altitud aproximada de 540 metros, fue usada desde la antigüedad por los originarios locales Shuar que descendían cada primavera con escaleras y antorchas para capturar las aves nocturnas que dan nombre al lugar.

En tiempos modernos, es célebre por la leyenda propagada por el autor húngaro-argentino, János Juan Móricz (1923-1991), la cual sostiene que allí se oculta una biblioteca metálica con la verdadera historia de la humanidad; y por la historia del sacerdote salesiano y documentalista italiano Carlos Crespi Croci, a quien los nativos shuar le habrían entregado parte de este tesoro antiguo.

A raíz de esto se llevó a cabo una serie de expediciones al lugar, la más conocida organizada en 1976 por el aventurero escocés Stan Hall, que incluyó al exastronauta y primer hombre en pisar la Luna Neil Armstrong, algunos personajes de la arqueología e investigación y el Ejército Ecuatoriano. Esta expedición realizó una exploración detallada de la cueva que duró aproximadamente una semana. Luego, siguieron más expediciones con menor frecuencia e importancia... hasta ahora.

El príncipe de los Tayos

Según nos informa el investigador, productor y cineasta Alex Chionetti, en unas pocas semanas el próximo famoso en ingresar a la Cueva de los Tayos será nada más y nada menos que el reciente ganador del Oscar a mejor actor: Will Smith.

«Descenderá al sitio sagrado escoltado por científicos y técnicos británicos que también representan a National Geographic UK/International, ahora propiedad de The Disney Company», nos notificó Chionetti, quien además es autor del primer libro completo sobre el tema.

WILL SMITH EN TAYOS

Sorprendentemente en unas semanas el actor/presentador Will Smith, rodeado de todo secretismo, estará descendiendo a la sagrada "Cueva de los Tayos" (Ecuador) escoltado por científicos y técnicos británicos de National Geographic UK aka Disney. — Alex E.Chionetti (@chiolombus57) April 7, 2022

Will Smith previamente ya había participado de otras producciones de National Geographic, tales como One Strange Rock y Welcome to Earth. El mismo equipo detrás de estos documentales será el que llevará al actor a visitar la misteriosa cueva ecuatoriana, probablemente para una nueva serie intitulada Pole to Pole.

«Espero que Smith no se atreva a abofetear a un indio Shuar, conociendo su fiereza y salvaje respuesta rápida que experimenté en mis traicioneras expediciones hace más de una década», bromeó Chionetti en referencia a lo sucedido en la última entrega de premios de la Academia.

Actualmente, parte del equipo de Mystery Planet, nucleado bajo el Grupo Operativo Tayos y liderado por el investigador Gustavo Fernández, está en Ecuador con la misión principal de explorar la célebre cueva antes de la visita del actor estadounidense.

A continuación les dejamos un breve video informativo al respecto:

Por MysteryPlanet.com.ar.