William Shatner canaliza al capitán Kirk para su histórico vuelo espacial de Blue Origin

William Shatner hará historia este miércoles en la conquista del espacio, el gran reto. Yendo a donde pocos humanos han ido antes.

El actor de Star Trek que interpretó al icónico capitán Kirk se unió a Good Morning America (GMA) junto con sus compañeros miembros de la tripulación de vuelo mientras esperan ansiosos su partida, que se ha retrasado un día debido al pronóstico climático.

«Estoy profundamente decepcionado porque estaba generando mucha expectativa, ahora tenemos que esperar otro día», dijo la celebridad. «Pero realmente vale la pena, ¿qué es un día con esta experiencia extraordinaria que estamos a punto de tener?».

El viaje de 11 minutos hasta el borde del espacio, a unos 100 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, se produce solo dos meses después del primer vuelo espacial exitoso propiedad de Jeff Bezos, en donde el propio CEO compartió aventura con Wally Funk, de 82 años.

Shatner, de 90 años, se convertirá en la persona de mayor edad en ir al espacio y alcanzará la gravedad cero durante unos cuatro minutos. Estará acompañado por el Dr. Chris Boshuizen, ex ingeniero de la NASA y cofundador de Planet Labs; Glen de Vries, cofundador de Mediadata; y Audrey Powers, vicepresidente de operaciones de vuelo de Blue Origin.

La decisión de la compañía de invitar a uno de los viajeros espaciales más emblemáticos de la ciencia ficción no es inocente: como personaje inspiró a una generación de astronautas y ahora debería ayudar a mantener el interés del público en la carrera entre varias empresas privadas del sector.

“We are just at the beginning, but how miraculous the beginning is.” @WilliamShatner is ready to go to space. #NS18 pic.twitter.com/u3MnOAbWtW

— Blue Origin (@blueorigin) October 12, 2021