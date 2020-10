YouTube y Facebook eliminarán contenido que desaliente vacunarse contra el COVID-19

En los últimos meses, con la pandemia de coronavirus afectando el mundo, las redes sociales reforzaron el control que tienen sobre lo que publican los usuarios en sus plataformas. En otro avance en dichas restricciones, ayer Facebook prohibió los anuncios que desmotiven a la gente a vacunarse contra el coronavirus; mientras que hoy YouTube ha hecho lo propio, comunicando que eliminará las afirmaciones falsas que se publiquen en relación a estas vacunas.

«Nuestro objetivo es ayudar a que los mensajes sobre la seguridad y la eficacia de las vacunas lleguen a un grupo amplio de la población, a la vez que prohibimos los anuncios con información falsa que puedan dañar los esfuerzos de salud pública», apuntó la compañía de Mark Zuckerberg en una entrada en el blog oficial de la empresa.

La plataforma ya prohibió la desinformación y los fraudes identificados por las instituciones de salud pública como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Una correa que mantiene bien corta con ayuda de los llamados fact-checkers.

Some news this morning about FB ads: We are banning ads globally that discourage vaccines. We already reject ads with vaccine hoaxes that have been publicly identified by leading global health organizations, like the WHO & CDC. We’re doing more now (1/3)https://t.co/shA17Xo5o3

— Rob Leathern (@robleathern) October 13, 2020