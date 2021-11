20 años de Harry Potter: todo lo que tienes que saber de la saga

J.K Rowling ha hecho historia. La escritora es la creadora de una de las sagas más conocidas en todo el mundo: Harry Potter. Da igual en que parte del mundo nos encontremos que no hay persona o muggle -persona no mágiva- que no conozca esta historia que ha marcado a toda una generación.

Cómo surgió el universo mágico

La vida de J.K Rowling no ha sido fácil. De hecho, la historia del joven mago aprendiz y sus inseparables amigos surgió de casualidad. Mientras la escritora esperaba un día en el andén la llegada de un tren para realizar el recorrido Manchester-Londres para ir a visitar a sus padres, vio a un niño con gafas que le recordó a Ian Potter, un amigo de su infancia con el que compartía vecindario. Fue en ese momento en el que Harry Potter comenzó a rondar en la cabeza de Rowling.

J.K se trasladó a vivir a Edimburgo, la capital de Escocia, para así estar más cerca de su hermana Diana. Fue su peor época, pues tampoco conseguía un empleo y tenía que alimentar a su hija. Después murió su madre y se sumergió en un círculo de pensamientos negativos y le diagnosticaron depresión crónica y hasta contempló el suicidio, según contó ella misma hace años. De hecho, los famosos dementores que aparecen a lo largo de todas las películas, son una metáfora a la depresión que sufrió su creadora.

Sus protagonistas

La vida de Daniel Radcliffe -Harry Potter-, Emma Watson -Hermione Granger- y Ron Winsley -Rupert Grint-, cambió para siempre desde que hicieron el primer film. Crecieron juntos y se formaron como actores y pese a los rumores que siempre apuntaban a una mala relación, solo quedó en eso, habladurías.

Han explicado en varias ocasiones que debido a que viven en diferentes partes del mundo no se ven todo lo que querrían, pero que se siguen teniendo un cariño muy especial y por supuesto, cada vez que tienen la oportunidad, se reúnen.

La escena del beso de Hermione y Ron

En la película de Harry Potter y las reliquias de la muerte parte I, Hermione -Emma Watson- y Ron Winsley -Rupert Grint- se besaron. Pero no fue nada fácil grabar la escena, ya que Grint no quería hacerlo porque conocía a Emma desde los 9 años y la veía como a una hermana. El intérprete confesó en People que le pareció un momento “surrealista”. “Recuerdo su cara acercándose más y más y fue como ‘Oh, Dios mío’. No recuerdo nada más aparte de eso. […] Conozco a Emma desde que tenía literalmente nueve años y siempre hemos tenido una relación como de hermanos”, añadió entre risas. Además, reveló que nunca veía esa escena.

Películas

Para entender Harry Potter hay que tener en cuenta que la saga está compuesta por un total de 8 películas, que son las siguientes:

1 Harry Potter y la piedra filosofal

2 Harry Potter y la cámara secreta

3 Harry Potter y el prisionero de Azkaban

4 Harry Potter y el cáliz de fuego

5 Harry Potter y la Órden del Fénix

6 Harry Potter y el misterio del príncipe

8 Harry Potter y las reliquias de la muerte: parte I

8 Harry Potter y las reliquias de la muerte: parte II

Cameo en ‘Harry Potter’

En Harry Potter y el cáliz del fuego aparece un personaje que nos es muy conocido. Se trata de Robert Pattinson, actor que se hizo después mundialmente gracias a otra saga muy conocida escrita por Stephenie Meyer: Crepúsculo.

Solo apareció en una de las películas, pero su personaje marcó el resto de los films de J.K.Rowling. Pattinson dio vida a Cedric, quien murió a manos de Voldemort.

Parques temáticos

Existen parques temáticos que te trasladarán al Callejón Diagón así como al impresionante Castillo de Howgarts.

Hay 4 repartidos por todos los rincones del mundo.

El parque de Orlando.

El Tour de Harry Potter en Londres.

en Londres. Los estudios en Hollywood -Los Ángeles-

El parque de Japón.

La continuación de la historia de ‘Harry Potter’

Para todos aquellos fans de Harry Potter, tienen que saber que J.K Rowling escribió Harry Potter y el legado del niño maldito, un ensayo que comienza con la última escena de la última película. Es decir, la historia continúa…

Otros datos

1- Harry Potter, el personaje, y J.K. Rowling comparten la misma fecha de cumpleaños: el 31 de julio.

2- Un total de 12 editoriales rechazaron los manuscritos originales de Harry Potter.

3- La autora reveló que si existiera Howgarts preferiría estar en Gryffindor, pero probablemente terminaría en Ravenclaw.

4- La actriz que interpretó a Myrtle La Llorona rondaba los 40 años .

5-Para recrear el despacho de Dolores Umbridge, producción se gastó 95.000 dólares.

6-El doble de Daniel Radcliffe sufrió un accidente en el set que lo dejó parapléico.

7-Alan Rickman como Severus Snape fue un personaje inspirado en el profesor de química de la escritora.

8-J.K.Rowling escribió a máquina dos copias del manuscrito debido a la falta de dinero para fotocopiar.