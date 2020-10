7 maneras de organizar tu armario para que encuentres todo en un momento

Reconoce que mucha veces pasas más de 30 minutos para buscar aquella falda que te ha venido a la cabeza para ponerte y no sabes dónde está. Te da mucha rabia porque entonces acabas cambiando de look y es porque no has encontrado lo que querías. Te aconsejamos algunas maneras de organizar tu armario para encuentres todo en un momento.

De organizar a seguir métodos de Marie Kondo a tirar y reciclar, hay muchas maneras de planificar tiempo y ropa para no perder más tiempo.

Vender, tirar, donar…

Cuando no encuentras algo pasan dos cosas: tu armario no está bien ordenado o bien tienes demasiadas cosas. ¿Seguro que te pones todo lo que tienes? Muchas cosas ya ni te gustan, entonces puedes hacer varias acciones: tirar lo que esté algo viejo y con muchas taras, vender para ganar un dinero o bien donar a quien lo necesite. Pues es una de las razones del porqué no encuentras aquello que te puedes poner y nunca lo haces.

A la vista lo que nos ponemos más

Para que sea más fácil vestirnos cada mañana, hay que dejar más a la vista aquella ropa preferida. Lo que nos ponemos en el día a día porque nos gusta más o nos resulta más cómoda, y luego está aquella de vestir pero que solemos usar más, esto debe estar en armarios o primeros cajones. Mientras que aquello que te pones menos lo puedes guardar en cajas o bolsas herméticas y sabes perfectamente que está ahí.

Categorías y colores

Si tienes mucha ropa y te haces un lío a la hora de ordenar, lo puedes hacer de diferentes maneras. Por un lado, ordenar según cada categoría y también por colores. Esto permite que el armario esté mucho más ordenado y podemos saber dónde está todo a simple vista y no gastarás tanto tiempo en ello.

Por temporadas

Otro truco para clasificar tu ropa es ordenar según temporadas. Sabemos que a veces nos ponemos algo de invierno pero luego una camiseta de manga corta con una chaqueta. Por esto a veces resulta complicado apartar todas las cosas de verano cuando cambiamos de estación. Entonces hay que planificar según temporadas y dejar aquellas cosas que podemos ponernos también otros meses del año aunque no correspondan en un lugar visible.

Es toda una descarga de espacio especialmente porque permite guardar en cajas aquello que no nos pondremos durante unos meses. Y entre las maneras de organizar tu armario.

Etiquetas

Cuando ordenamos en cajas a veces es complicado saber qué tenemos en cada una de ellas. Se trata de poner etiquetas según sea por el tipo de ropa o bien por temporada. Y en los zapatos pasa lo mismo sobre todo a la hora de organizar tu armario para que encuentres todo en un momento.

Cuida tu ropa

Dejar la ropa ahí abandonada puede hacer que se estropee. Por un lado cogerá un olor nada agradable y luego tendremos que tirar o lavar varias veces, mientras que también puede pasar que cambie de color si no tenemos cuidado.

Para solventar todo ello hay que ordenar bien, lavar la ropa que no nos ponemos de vez en cuando, limpiar el armario para que no se acumule polvo, buscar buenas perchas que resistan. Y especialmente para la ropa que es algo más delicada y que nos ha costado más, vale la pena mantenerla y doblarla bien en algún lugar a parte porque no será algo que nos vayamos a poner siempre.

Método Marie Kondo

La japonesa Marie Kondo es famosa por su manera de ordenar las cosas. Ella propone diversos método pero especialmente se basa en el menos es más, por lo que hay que tirar y donar cosas. El truco de ordenar por colores es también otra de sus maneras de ordenar. Pero hay mucho más, por lo que te animamos a que mires alguna de sus recomendaciones en sus canales de youtube.