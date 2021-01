8 propósitos para este 2021 y cómo lograrlos

Empieza un año, será complicado aunque no es difícil que sea algo mejor que el dejado atrás. En esta época del año son muchas las personas que se fijan determinados propósitos para este 2021. Veamos algunos de ellos y la manera de lograrlos.

Bajar las comidas de las Navidades, ser más saludable, hacer ejercicio, empezar una tarea nueva… son solo algunos de los más recurrentes, que por el contrario, cada vez hay más personas que no los consiguen.

Una vida más saludable

Queda muy bien escrito y leído pero no es tan fácil de aplicar, ¿O sí? entre los propósitos para este 2021 siempre está querer estar más saludable. Y con la pandemia a cuestas, la verdad es que la salud se ha erigido como algo preciado y mucho más valorado.

Para seguir con este estilo de vida debemos ser muy conscientes de los perjuicios que provoca no practicarla. Cuando nos metamos esto en la cabeza solo veremos beneficios y no costará nada adentrarnos en ello. Empezar con planificar menús saludables, descubrir nuevos y sanos alimentos, hace recetas más sanas, hacer ejercicio para cada día o cuidar la mente son algunos de los actos para lograr este propósito.

Ser más sostenible

Entre los diversos objetivos de este año y de siempre está ser más sostenible. Por la simple necesidad de no destruir el Planeta. Según Greenpeace, el 79% de los plásticos desechados hasta hoy ha acabado en vertederos o el medio ambiente. Por esto es tan fácil hacer un simple gesto como reciclar y no tirar basura en nuestro medio, en el suelo, en el monte, en las playas… realmente no cuesta nada y con esto podemos frenar el cambio climático, entre otros.

Hacer más ejercicio

Es otro propósito del año que entra para poder estar más saludables y adelgazar. Para poder aumentar nuestro ejercicio es factible hacer algo que nos guste, sea bailar, correr, nadar y seguir practicándolo, fijarse metas y podernos superar día a día viendo que es posible obtener resultados.

Adelgazar

Es otro tópico, especialmente tras las comilonas navideñas. Algunas de las cosas que se hacen es una combinación de comida saludable y ejercicio, pero ambas deben ir a la par porque no vale hacer una y la otra no. Veremos que si practicamos esto, con un poco de constancia y paciencia, veremos como adelgazamos. Hacer dieta está bien pero debe ser controlada con un nutricionista y no caer en las llamadas dietas milagro que no nos van a resolver el problema.

Y aquí lo importante es mantenerse constante con el peso pasados los meses. Con lo que debemos seguir con el estilo de vida saludable durante siempre. Esto no quiere decir que no nos demos un capricho de vez en cuando porque puede ser hasta bueno para nosotros.

Vivir el momento

La pandemia nos ha hecho ver las cosas de una manera distinta. Hemos entendido que es mejor no hacer planes ni planificar tanto porque un día viene una pandemia y todo ello se borra. Así que no tiene mucho sentido hacer planes a medio y largo plazo, sino más bien a corto plazo y vivir el momento.

Es lo mejor que podemos hacer este 2021. Para conseguir este objetivo solo hay que dejarse guiar por lo diario, conseguir metas de cada día, de un día para otro, sentirnos afortunados por las cosas que tenemos, agradecer, querer a los demás, vivir cada día como el último y hacer lo que nos hace sentir mejor a diario. ¿No es difícil, verdad?

Sigue con tu hobby

Si nunca tienes tiempo de pasarlo bien con tu hobby preferido, 2021 es el momento. Y no esperes a mañana, desde hoy mismo hazlo siempre que esté dentro de tus posibilidades y de la pandemia que estamos viviendo. No hay excusas para seguir o empezar aquello que siempre has pensado o soñado que te gustaría hacer y conseguirlo.

Más tiempo para el relax

Otro propósito para este 2021 es cuidar tu mente. Pues la pandemia está pasando factura y cada vez hay más personas que aumentan su inestabilidad emocional, aumentan su estrés y ansiedad. Por esto mismo hay que fomentar tiempo para relajarnos. Dedica un rato al día para poder meditar y relajarte, tu salud mental y general te lo va a agradecer.

Haz más confortable tu relación o busca un nuevo amor

Para fortalecer tu relación si está algo apagada vas a tener que poner de tu parte. Pero sois dos así que será algo compartido. Debéis aumentar vuestra comunicación, hacer cosas menos cotidianas juntos y estar abiertos al amor y al sexo.

Si lo que quieres es buscar un nuevo amor, lo mejor es no forzarlo porque todo llegará. Pero puedes apuntarte a algunas aplicaciones para conocer gente y empezar con videollamadas y demás para descubrir a personas que también buscan lo mismo que tú. Hazlo si está entre tus propósitos para este 2021.