¡A cuchillo! Alejandra Rubio y Carmen Borrego se enzarzan en directo como nunca: «Tranquilita»

Kiko Matamoros pone los puntos sobre las íes a Alejandra Rubio

> Kiko Matamoros ha estallado frente a la menor del clan Campos, Alejandra Rubio después de sus palabras desde el plató de Viva la vida hace tan solo unas semanas. “No sé quién será su fuente pero que se busque otra”, ha dicho desmintiendo sus palabras. Lo hacía así puesto que no había hablado sobre su tía Carmen con el colaborador de Sálvame, en ningún momento.

“Primer y último aviso, mi fuente eres tú, no de forma directa pero lo que yo he dicho ha salido de tu boca. Hay otras cosas que me he callado, si tienes narices, vuelves a desmentirme. Me dedico a esto y mi credibilidad no la vas a poner tú en cuestión ni mis fuentes ni mi profesionalidad”, decía entonces Kiko Matamoros desde Sálvame. Aún y todo y después del calentón, Kiko Matamoros rectificó, pidió perdón a la hija de su amiga Terelu y le contó lo sucedido a la susodicha.

