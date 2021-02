¿A qué juegan Terelu Campos y Carmen Borrego? Hacer las paces, en Viva la vida, les juega una muy mala pasada

Carmen Borrego la lía y deja en evidencia a su hermana

> La hermana pequeña de las Campos tiene un don para ser el entro del foco mediático. El 2020 no fue para nada un buen año para Carmen Borrego, y es que ella sola se ha ido cavando su propia tumba Las declaraciones que ha vertido en diferentes revistas del corazón, no solo dinamitó su relación con sus compañeros de televisión, también con su familia. Unos problemas que se solucionaron con el tiempo, hasta hace tan solo unos días. Parece que no ha aprendido de los errores y que sigue teniendo una espinita que no puede deshacerse de ella.

Hace tan solo unos días y en exclusiva para la revista Lecturas, Carmen Borrego parecía haberse infundado una capa de sinceridad y espetó lo más grande de su familia. “Públicamente, en los últimos tiempos sí me he sentido sola. Conmigo, Terelu Campos se ha mojado muy poco. A veces hay que dar un paso adelante, que soy tu hermana. No la he visto nunca enfrentarse a Mila Ximénez y decirle: ‘¡Estás hablando de mi hermana, para ya!’. No le tengo que pedir que me defiende, tiene que salir de ella”, sentenció la tertuliana.

Unas palabras que hicieron mucho daño a Terelu, aunque también a la hija de esta, Alejandra, la segunda protagonista de esta entrevista que hoy en día todavía se sigue analizando con pelos y señales. “Me he sentido muy dolida con las palabras de Alejandra”, explica. Unas, en las que aprovechando su colaboración en Viva la vida, la joven espetó lo más grande de su tía, acusándole de haberse “cargado la carrera profesional de María Teresa Campos”. ¿Qué pensó Terelu Campos de este rifirrafe? La hermana mayor de las Campos confesó que dicha bronca en directo entre su hermana y su hija apenas pudo verla pues “estaba jugando a las cartas con mi madre”. Eso sí, Terelu no tuvo reparo en espetar lo más grande cuando en pleno directo el contaron todo con pelos y señales.

