A Tom Cruise le encantaría trabajar con Meghan Markle

Tom Cruise es uno de esos actores de Hollywood que están a la espera del ansioso regreso de Meghan Markle como actriz. La mujer del Príncipe Harry anunció que tras su separación de la corona volvería a trabajar y muchos de los que todavía no han tenido la oportunidad de hacerlo, quieren ser parte de ello.

Meghan Markle en su primer acto tras su boda con el Príncipe Harry

Asimismo, el actor ha revelado a la revista Life & Style que le encantaría tener un proyecto en común con Markle. Y es que Cruise era un gran admirador de la carrera profesional de la artista antes de que esta se convirtiera en un miembro de la Familia Real Británica.

Además, no se ha revelado nada sobre el nuevo proyecto del actor, pero todo apunta a que será una película y quiere que ella sea la protagonista. No obstante, de momento la actriz no ha confirmado si ha aceptado o no su propuesta, aunque ya se conoce la fecha en la que volverá a las pantallas.

El Príncipe Harry y Meghan Markle en su último acto como miembros de la Casa Real Británica

Una película que será lanzada el 3 de abril de 2020 por la plataforma Disney + tendrá la voz de Markle en ella. Y es que, en mitad de la polémica por su renuncia a la corona británica, esta firmó un contrato con la plataforma para ser dobladora de ‘Elephant’, un documental sobre los elefantes de África.

La mudanza

Meghan Markle se encuentra viviendo en Los Angeles junto al Príncipe Harry de Inglaterra y su hijo en común, Archie Mountbatten-Windsor. Una mudanza que, aunque ha sido un tanto precipitada ya llevaba tiempo planeándose debido a sus deseos de volver a su antigua vida.