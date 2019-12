Adara asegura que no va a volver con Hugo Sierra pero que tampoco está enamorada de Gianmarco

Era la única que faltaba por hablar en esta historia pero por fin lo ha hecho de forma clara y sincera. Adara Molinero se sentaba en ‘Sábado Deluxe’ para explicar todos aquellos cabos sueltos que quedaban en torno a su relación con Hugo Sierra y con Gianmarco Onestini. La ganadora de ‘GH VIP 7’ está atravesando un momento complicado puesto que comparte piso con una pareja a la que ya no quiere y no consigue hablar con la persona que la conquistó dentro de la casa.

Adara se rompe al comenzar la entrevista | Foto: telecinco.es

Nada más comenzar la entrevista con María Patiño, Adara se rompía y no podía evitar las lágrimas: «Llevo unos días escuchando unas cosas tan injustas de mí que no lo entiendo». La joven no tuvo problemas tanto en hablar del padre de su hijo como de Gianmarco, del que asegura haberle decepcionado: «Tengo mucha decepción con Gianmarco, ha estado jugando conmigo, lo está utilizando todo a su manera, para dar de él una buena imagen, para quedar de pobrecito y no es así».

Adara ha relatado cómo fue la noche de la fatídica llamada que fue grabada: «Yo empiezo a llamarle y no me coge el teléfono. Al principio pensaba que estaba ocupado pero vi que estaba subiendo historias con Antonio David Flores. Puedo demostrar que él ha mentido. Le digo que quiero verle, que necesito explicarle mi situación. Quería decirle que tengo una situación muy complicada con mi hijo. Él todo el rato me decía de hablar por teléfono, no vernos. Quería verle y que él entendiera todo lo que estaba pasando».

Adara habla de Gianmarco | Foto: telecinco.es

María Patiño le comentaba que, al parecer, Gianmarco estaba muy enfadado en ese momento por la entrevista que había dado Adara a Lara Álvarez en la que le dijo que se arrepentía de haberse besado con el italiano: «Yo me refiero al momento en el que me besé con Gianmarco, el sitio, de eso es de lo que me arrepiento. No me arrepiento de haberme enamorado de Gianmarco, porque es algo que está ahí, que lo he vivido así. Creo que los besos y miradas de Gianmarco eran reales en la casa pero le puede más la televisión y el dinero». Además, ha asegurado que ya no está enamorada de él por lo que la puerta se cierra completamente.

Así están las cosas con Hugo Sierra

Desde que Adara saliera de ‘GH VIP 7’ ha estado viviendo en la casa de Palma de Mallorca junto a Hugo Sierra, puesto que allí reside su hijo. Esto ha hecho que se cuestionen muchos aspectos y se llegue a decir que ella tiene intención de volver con Hugo: «No voy a volver con Hugo». Además, explicaba que de los dos años de relación que ha vivido ha sido feliz solo durante uno de ellos.

Adara habla sobre Hugo Sierra | Foto: telecinco.es

Algo que ha llamado poderosamente la atención ha sido que Adara ha confesado que todavía no ha mantenido la conversación con Hugo referente a su hijo: «Le he pedido tiempo. Esa conversación habría sido una bomba de relojería». Lo que ha querido dejar muy claro es que no duermen juntos como también se ha dicho, porque él se va a casa de su madre a dormir todas las noches. A su vez ha asegurado que Hugo Sierra es buen padre: «Es dialogante y no tiene mal carácter». Por último, ha recalcado que ella quiere estar sola en estos momentos, algo que en su día ya dijo su madre Elena sobre qué le recomendaría a su hija.