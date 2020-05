Adara comparte un tierno y divertido vídeo bailando con su hijo Martín

La vida de Adara Molinero es una auténtica montaña rusa de emociones. En cuestión de semanas ha pasado de llorar por la ruptura con Gianmarco Onestini en plena cuarentena por el coronavirus dejándola sola en Mallorca; a reconocer en su canal de Mtmad que tiene una nueva ilusión con un hombre conocido; a que se desvele la indentidad de este hombre cuestión -Cristian ATM- y que este diga en directo que su ilusión en otra mujer y que Adara no es más que una amiga y compañera de trabajo.

Pero más allá de estas vicisitudes de la vida, la que fue ganadora de ‘GH VIP 7’ tiene un hombre en su vida que nunca le falla, con el que comparte todos el tiempo que puede y con el que se lo pasa esta estupendamente durante el confinamiento. Ese es su hijo Martín del que, gracias a la participación de su padre Hugo Sierra en ‘Supervivientes 2020’, puede disfrutar de él constantemente.

Y la madrileña ha querido mostrar a todos sus seguidores de Instagram lo bien que se lo pasan madre e hijo durante la cuarentena compartiendo un vídeo en el que se les ve a ambos saltando y bailando sobre la cama. Por supuesto, Adara también hace diferentes muestras de cariño a su pequeño dándole besos. Eso sí, la exazafata quiso preservar la intimidad de su hijo pixelándole la cara en todo momento.

El vídeo sin duda causó furor entre sus más de 845 mil seguidores y en apenas una horas consiguió atesorar casi 30 mil likes y más de 320 mil reproducciones. Muchos de sus seguidores no dudaron en comentarle la publicación diciéndole que era una escena muy bonita. Entre todos esos comentarios se encuentran también el de Fani Carbajo, exconcursante de ‘Supervivientes 2020’ y compañera de plató de Adara; y también de Mercedes Milá, que escribió: «Nada es comparable a este vídeo de madre e hijo. Eres extraordinaria«.

«Tengo que asimilar muchas cosas»

Y aunque Adara es muy activa en su cuenta de Instagram, donde ha dejado de serlo es su canal de Mtmad. En el último vídeo que compartía la ex Gran Hermana mostraba a sus seguidores lo mal que lo estaba pasando y comunicaba la firme decisión de cerrar el canal: «Tengo que asimilar muchas cosas: que me han dejado, que la relación con mi padre está fatal porque no nos hablamos y muchas cosas que pasan detrás de la televisión, decepciones con personas», decía entre lágrimas: «La televisión te da cosas buenas pero también saca la verdadera cara de muchas personas. Me ha dado tiempo a pensarlo poquísimo. Me falta llorar. Todo ese cúmulo de cosas. No tengo a mi madre, no me siento comprendida«.