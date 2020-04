Adara contraataca a Violeta: «Tus labios van a reventar como si fueran dos salchichones»

Las tensiones entre Violeta Mangriñán y Adara Molinero son las que evidentes y la cordialidad está muy lejos de llegar e imponerse entre ellas. La primera ha publicado un vídeo en su canal de Mtmad en el que no ha tenido ningún reparo en criticar la relación de Adara con Gianmarco, aunque en ningún momento ha dicho sus nombres, haciendo alusión a que le dan asco, lástima y vergüenza.

Gianmarco Onestini y Adara Molinero en la final de ‘El tiempo del descuento’

Su rifirrafe se hizo más fuerte después de que Adara amenazara con demandar a Violeta, aunque después de todo lo que ha pasado, quien sabe si se terminan demandado la una a la otra. «Me desperté un día y vi que me iba a demandar… pensé, qué le pasa a esta chica si yo nunca he tenido ningún problema con ella. Igual necesita ponerse en manos de un profesional«, fue lo que dijo Violeta, y la respuesta de Adara haciendo alusión a dicho ‘profesional’ no se ha hecho esperar.

Al parecer, y en vista de que Violeta tiene bloqueada a Adara en las redes sociales, la segunda escribió a Fabio, el novio de Violeta, para hacerle llegar un mensaje que decía así: «Dale este mensaje a la friki de tu novia, por favor. Aquí la única que tiene problemas psicológicos eres tú que ya se sabe lo que haces con la comida, bonita. Tú y tu obsesión con estar delgada. Deja de transformar tu cara en un auténtico monstruo que ni siquiera se te reconoce ya, un día de estos tus labios van a reventar como si fueran dos salchichones. Eres tan insegura de ti misma que necesitas retocarte continuamente».

Fabio y Violeta en la celebración del tercer aniversario de MTMAD

Por si no fuera poco con eso, también se ha metido con su relación con Fabio, añadiendo: «Al pobre de tu novio le tienes machacao la mente hay que ver cómo le hablas, no sé cómo ni siquiera te soporta. Vete a tomar por culo y no te dirijas a mí. Si estás buscando un poquito de tele hablando de mí como una garrapata, que se busque otra. Y otra cosa, eres una cagada de mierda bloqueándome en Instagram».

Zasca tras zasca

Poco tiempo ha tardado la respuesta de Violeta riéndose de ella por haber escrito a su novio. «El problema que hablas de la comida, hay que ser muy basura y muy cerda para reírse de ello, así que no hace falta que te diga lo que eres», y ha segudo diciendo: «¿Qué yo trato mal a mi novio? Lo trato tan mal que cada día nos queremos más, vamos a hacer un año en breves, gracias. Mira lo bien que tratabas tú a tu chico que se ha largado a la primerita de cambio, ni un mes te ha durado»