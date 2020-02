Adara, desconsolada por su situación con Hugo Sierra: «Me siento asfixiada y sin salida»

Siempre se ha caracterizado por una persona directa y sin problemas para abrir su corazón y contar todo lo que ocurre en su vida, ya sea bueno o no. Así, después de que en el primer vídeo de ‘Madre mía’ desvelara de dónde viene la mala relación entre su madre Elena Rodríguez y su ex Hugo Sierra, ahora Adara ha contado cómo está su complicada situación familiar.

Sin saber por dónde empezar, la ganadora de ‘GH VIP 7’ ha grabado ese vídeo desde Palma de Mallorca y con mucho miedo por si decía algo «que se pueda malinterpretar o juzgar». Y si poder evitar la emoción, ha confesado que en sus redes sociales está «dando la imagen de estar bien, feliz, pero no es así… Una separación para cualquier pareja, si no eres una persona fría, es algo durísimo«.

Adara hablando de su ruptura entre lágrimas / Mtmad.es

Y repleta de lágrimas, la madrileña ha insistido en el miedo que tiene a ser juzgada, pero ha considerado que debería hacer este vídeo porque «me gustaría que se viera la otra parte de una separación, que no es nada fácil, se sufre mucho, por el tema del niño, por el tema de que al final tienes cariño a esa persona, la quieres, por todo lo que se ha construido…».

Entonces Adara Molinero ha explicado que se enamoró de Gianmarco Onestini y es algo que «no he podido controlar. Y es diferente que te duela que se rompa una familia a que yo quiero vivir lo que tengo con Gianmarco. Yo quiero estar con él y vivirlo con él, pero eso no quita que me duela mucho la situación de estar separándome».

Adara: «Esta situación es desesperante»

Y aunque sabe que ha hecho muchísimo daño al padre de su hijo, la concursante de realities no consigue aceptar el rechazo a esa conversación que ella pedía a Sierra: «Hugo es el padre de mi hijo y le quiero muchísimo. Creo que nos merecíamos una conversación. Entiendo que esté dolido pero que no haya ni quería tener esa conversación, que lo entiendo, pues me duele muchísimo. Después de todo nos lo merecemos. Me duele que él ni siquiera tuviera interés en saber lo que yo pensaba o sentía», explicaba.

Adara muy pensativa mientras cuenta su situación con Hugo Sierra / Mtmad.es

Asimismo, Adara también ha querido resaltar que, por encima de todo, lo que más le hubiera gustado es llegar «a un acuerdo en cuanto al niño y no hacernos más daño del que nos hemos hecho». Pero como eso parece muy lejano, ahora mismo se encuentra en un túnel sin salida con mucho dolor: «Siempre intento sonreír, hacer que estoy bien… pero cuando estoy aquí sola, sin mi familia, con esta situación tan difícil… Entiendo que él esté así conmigo, pero me duele. Me gustaría que lo arregláramos de la mejor forma posible. Me siento asfixiada, sin salida, no encuentro la solución por ningún lado porque no siento que él quiera que lleguemos a un acuerdo, y eso también me duele muchísimo. Es desesperante… Y no sé qué va a pasar».