Adara habla de sus retoques estéticos y lanza un dardo a Violeta: «Se está hasta deformando»

Como cada semana, Adara ha lanzado su nuevo vídeo en MTMAD y en esta ocasión ha querido confesarse con todos sus seguidores y hablar sobre sus retoques estéticos, algo que ha levantado bastantes comentarios porque la gente no se cree lo que se ha hecho. Precisamente por esto, la ganadora de ‘GH VIP 7’ ha querido contar la verdad sobre sus retoques y ha aprovechado para lanzar un dardo contra su archienemiga Violeta.

«Por fin os voy a hablar de mis retoques estéticos. Es un tema que se ha hablado bastante incluso en televisión», comenzaba diciendo Adara. «Me operé el pecho y le pedí al doctor que me pusiera poco. Me gusta el pecho pequeño las tallas 85 o así y me las veo enormes, pero no pasa nada. He pensado muchas veces en quitarme porque me veo demasiadas y no me gusta. Probablemente me volveré a operar», cuenta la joven. Sin embargo, necesita el apoyo de su madre Elena: «Necesito a mi madre aquí porque ella me tenía que lavar y que cuidar porque simplemente verme la herida me mareaba. Fue tremendo».

Adara Molinero en la gala de estreno de ‘Supervivientes 2020’

La concursante ha seguido contando sus retoques: «Me he puesto bótox en la frente para parar las arruguitas y me puse un tipo de ácido que es especial para las ojeras. Me las rellené y es como si hubierais dormido tres meses seguidos». Uno de los temas más controvertidos es sobre sus labios y ella ha querido dejarlo claro: «Lo que nunca haría es ponerme labios. Tengo labios normales y me gusta resaltármelos pintándolos. Parecen más grandes con más volumen«.

Zasca para su archienemiga

Adara ha aprovechado el vídeo y el hecho de que haya hablado de retoques para volver a cargar contra Violeta, quien se ha convertido en su gran enemiga: «Nunca me pondría los labios porque os podría pasar como a Violeta, que tanto pincharse, tanto meterse, llega un momento que la cara se te empieza a deformar un poco. Esa chica era bastante guapa antes y no sé qué necesidad tenía de ponerse tantas cosas y hacerse tantas cosas. Se está hasta deformando«, decía en el vídeo.

Adara hablando de sus retoques | Foto: MTMAD

La joven ha querido dejar claro que ella está a favor de las operaciones y retoques pero con cabeza: «Con las operaciones no se pueden modificar tus rasgos, que tu cara conserve tu esencia». «Creo que no me operaría de nada más. Hay chicas que se operan el culo y queda feísimo, se nota. Hay cositas que sí me gustaría cambiar de mi cuerpo pero no con operaciones. Hay muchas personas que intentan cambiarse continuamente porque tienen una autoestima muy baja y se hacen operaciones para verse mejor», concluía Adara.