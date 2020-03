Adara Molinero confiesa que no se habla con su padre: «Parece que su hijo sea Hugo Sierra en vez de yo»

Adara Molinero está viviendo un momento muy especial pero muy complicado a partes iguales. La joven ha comenzado una relación con Gianmarco y está feliz por poder estar junto a él pero, a su vez, está enfrentada con parte de su familia y con la de Hugo Sierra, ya que han comenzado con los trámites para la custodia del pequeño que tienen en común. La ganadora de ‘GH VIP 7’ ha acudido a ‘Sábado Deluxe’ junto a Gianmarco y han dividido la entrevista en varias partes.

Era ella la que se sentaba primero en solitario para revelar algunos aspectos de su vida actual. Uno de los más destacados fue su mala relación con su padre, con quien parecía tener una conexión especial cuando se les vio en la casa de Guadalix de la Sierra. Adara ha confesado que no se habla con su padre porque se ha posicionado del lado de Hugo Sierra, algo incomprensible para ella, que es su hija: «Le dije que le necesitaba, que estoy pasando por un momento muy difícil y no lo ha entendido», decía.

Adara explica la situación | Foto: telecinco.es

La exazafata explicaba: «Me dice que lo he hecho muy mal, que me he besado con otro chico. No entiende que me haya separado de Hugo. Le cuento los problemas que teníamos, situaciones que pasaban y lo justifica todo», explicaba. Por su parte, Jorge Javier Vázquez era claro: «Me parece muy poco generoso por parte de tu padre con la defensa pública que has hecho de él. ¿Tú no estás decepcionada?», a lo que Adara respondía: «Mucho. No hablo con él desde hace una semana y media».

«La última conversación fue durísima. Le dije que no entendía lo que estaba haciendo, que siguiera defendiéndole, porque en las redes le defiende a muerte. Parece que su hijo es él en vez de yo», sentenciaba molesta. La explicación de Adara sobre la postura de su padre es la siguiente: «Creo que se siente identificado o algo así. Lleva heridas del pasado». Además, asegura que su padre y Hugo son como amigos: «Estamos con todo el proceso que todo el mundo sabe y él llamando a mi padre, como si fueran amigos y coleguas, me parece increíble. No me da la gana tapar esto porque estoy viviendo una situación súper complicada, dolorosa. Se va a tener que seguir con el proceso».

Su padre se avergüenza de ella

Adara continuaba explicando cuál era la situación: «A mi padre no le importa que esté feliz con Gianmarco. No sé si lo cree. Yo le he dicho, que creo que es más importante, que no era feliz con Hugo y eso simplemente le tiene que valer», decía tajante llevándose el aplauso del público. «Cuando él se va de la casa me dice ‘no te preocupes te apoyo en todo’ y salgo y lo que me encuentro es otra cosa totalmente diferente».

Adara habla con Mila Ximénez | Foto: telecinco.es

Por su parte, el presentador apuntaba que no le pareció nada bien lo que el padre le dijo a Adara cuando entró en la casa: «Lo único que le importaba era sus fans, el concurso y demás. El mensaje que le dio el padre es ‘no se entiende». La joven concluía: «Lo estoy pasando super mal y lo que me faltaba era tener que tapar este tema cuando es algo muy injusto, que mi propio padre no me esté apoyando en estos momentos. Creo que se avergüenza de mí, por lo que ha pasado, porque he tomado la decisión de querer separarme. Estoy intentando ser lo más generosa posible con mi padre pero cuando los sentimientos están ahí me salen».