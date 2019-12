Adara Molinero habla claro antes de ‘Sábado Deluxe’: «A Gianmarco le puede más la televisión y el dinero»

Adara Molinero va a ser la gran entrevista de ‘Sábado Deluxe’ puesto que no se ha escuchado nada de lo que ella piensa u opina desde que se convirtiera en la ganadora de ‘GH VIP 7’. Lo único que se conoce hasta el momento es que su relación con Gianmarco no está bien y que está en Palma de Mallorca con su bebé y con Hugo Sierra pero se desconoce lo que está pasando en su vida en la actualidad.

Antes de la entrevista en ‘Sábado Deluxe’, Adara ha dado unas declaraciones vía telefónica a ‘Sálvame’ que no dejan lugar a dudas: lo suyo con Gianmarco tiene un futuro un tanto negro. La ganadora de ‘GH VIP 7’ comenzaba diciendo: «Ya me he dado cuenta de que este chico ha jugado conmigo. Yo he intentado hablar con él, yo le llamaba y no me lo cogía. Y ya cojo, me meto en Instagram y le digo ‘pero contéstame’. Ya, al rato, me dice que le cuente por teléfono. Yo le dije ‘yo voy a verte donde sea. ¿Estás en el hotel? Yo voy a verte allí’. Y yo ‘por favor, por favor’. Me da vergüenza hasta decirte esto pero se lo pedía por favor».

Adara Molinero a su llegada a Palma de Mallorca tras ganar ‘GH VIP 7’

Adara ha explicado cómo fueron sucediendo los acontecimientos: «Yo salgo, la gala se acaba a las 2, me voy con la psicóloga, estoy un buen rato con ella, duermo dos horas y me voy a hacer una revista y automáticamente me voy a hacer el debate. Cuando salgo del debate ya es cuando le llamo, perdón, del debate me llevan a hablar con Lara. Cuando se acaba la gala nosotros podemos hablar ahí, no tenemos que ir automáticamente a quitarnos los micros y ahí podíamos haber hablado. Él cogió, salió corriendo».

Parece ser que la situación ha sido al revés de cómo la ha contado el italiano: «Osea que no es que yo no quisiera hablar con él. En el debate yo le decía ‘cuando acabe la gala hablamos’. Es él el que se ha intentado escaquear conmigo, el que no ha querido hablar, el que ha hecho todo de cara a las cámaras, porque por detrás no ha hecho absolutamente nada. La que tenía una familia soy yo. Lo único que he recibido de él continuamente han sido exigencias, ha sido un teatro todo«.

Traicionada con el tema de la grabación

Adara ha continuado contando cómo se siente con todo lo sucedido: «Se va a demostrar que es una guarrada lo que han hecho, grabarme. Porque Gianmarco, tengo la prueba que pone en los mensajes ‘estoy solo en la habitación’. Él ha dado permiso y ha puesto el altavoz, a ver cómo explican esa guarrada. Me siento como si se hubiera reído de mí, sabes, con Antonio David».

Adara y Gianmarco al reencontrarse en el debate final de ‘GH VIP 7’

La concursante se ha mostrado tremendamente defraudada con Gianmarco: «Ahora, que es cuando yo le necesito, que estoy en una situación tan dura, ¿dónde está? ¿Qué se piensa? Que con un Feliz Navidad y la cantidad de mentiras que está contando… él está queriendo vender algo que no es cierto. Creo que lo que pudo sentir a lo mejor sí que es verdad pero que le puede más la televisión y el dinero». Finalmente en ‘Sálvame’ añadían que Adara estaba viviendo bajo el mismo techo con Hugo Sierra «por estrategia», algo que no se sabía a ciencia cierta si era así.