Adara Molinero recula tras su presunta ruptura con Rodri Fuentes

El hambre es muy mala y que no se acuerden de ti todavía peor. La última jugarreta de Adara Molinero no deja de sorprender. Muy en su estilo, hace unos días la antedicha decidía borrar todas las fotografías que había subido a su perfil de Instagram con Rodri Fuentes, su pareja.

Pues bien, a las 48 horas aclaraba que «Rodri y no nos queremos una barbaridad» para confirmar que todo estaba organizado y que su plan no le ofreció a cambio lo que ella consideraba: una exclusiva o cierto reconocimiento.

«Las personas, en momentos puntuales, nos enfadamos. Yo me calenté, y por un impulso le di a dejar de seguir y borré todas las fotos. Fue un enfado y ya está, no hay más. Gracias por los mensajes de preocupación y cariño que he recibido estos días». Ni asalto al Capitolio, ni nada, lo que al personal le preocupa es que esta señora borre unas fotografías, pero dónde va a parar.

«Esto ha hecho que me controle más a partir de ahora» añadía, imaginamos que para no hacer más el ridículo, y aclaraba que su relación con Rodri «va genial». Pues eso, que al no haber ningún reality a la vista, parece complicado que vuelva a tener la cota de pantalla que tenía en sus mejores momentos. Ya veremos si no va a Supervivientes o si no la enchufan en algún programa. Esperamos tus comentarios al respecto de un sainete digno de olvidar. Seguro que tienes algo que compartir con nuestros lectores.

