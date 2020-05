Adara Molinero rompe su relación con su padre: «Solo busca humillarme»

Adara Molinero ha acudido al plató de ‘Salvame’ y ha sido ahí donde ha hablado de las palabras que dijo su madre en el puente de las emociones de ‘Supervivientes 2020’. Ahí la concursante se confesó, habló del maltrato que había sufrido cuando era una niña por su dislexia y de cómo vivió la maternidad, arrepintiéndose de algunas cosas. Además, hizo referencia a una relación tormentosa que mantuvo tras su separación y su hija ha hablado de cómo vivió ella ese episodio.

Adara Molinero decide romper la relación con su padre/ Foto: telecinco.es

Muy enfadada, ha dicho: «Opino que lo que ha contado Kiko solo lo ha podido contar mi padre, y es bastante feo que hable de esto. No sé qué pretende, si quiere protagonismo, si quiere remover más de la cuenta… No sé qué está pretendiendo la verdad».

Y tras estas palabras, ha expresado lo que piensa, diciendo: «Mi padre se está viendo claramente lo que está buscando y la clase de persona que es. Yo no voy a decir qué clase de persona es pero se está viendo. Me calienta bastante. Lo voy a decir por primera vez. Me calienta bastante que hable de mi madre«.

Adara Molinero y su enfado con su padre en ‘Sálvame’/ Foto: telecinco.es

Ha sido más tarde cuando ha dicho cómo es su relación con él, en concreto nula: «Lo único que se dedica es a escribir tuits apoyando a Hugo. Yo con él no hablo». Tras las palabras de su hija, Jesús ha decidido entrar por teléfono en ‘Sálvame’, pero Adara se ha negado a hablar con él y ha abandonado el plató para evitar más enfrentamiento, aunque ha sido en ese momento cuando ha roto su relación con él de manera definitiva: «Darle la enhorabuena porque es el protagonista de la tarde. Solo busca humillarme», para añadir: «No hablo desde el rencor, hablo desde el dolor».

¿Una relación rota para siempre?

Por último, ha dejado claro que no quiere reconciliarse con él: «La familia aunque tenga nuestra sangre no la tenemos por qué aguantar. Quiere protagonismo, dinero no le hace falta. Tiene muchísimo. Si dinero tiene, ¿qué interés puede haber?«, pero a favor de Jesús Molinero ha dicho: «Para mí mi padre era admiración. Claro que le quiero».