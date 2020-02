Adara reacciona al tonteo entre Hugo Sierra e Ivana Icardi: «Lo hacen para molestarme»

Adara ha acudido a ‘MyHyV’, donde nada más llegar Nagore Robles le quiso preguntar a la ganadora de ‘GH VIP 7’ si ella creía que había tonteo entre su ex e Ivana Icardi. Aunque la exazafata ha negado en numerosas ocasiones que a Sierra le guste la superviviente, la presentadora le aseguró que tenía unas imágenes que podían hacerle cambiar de opinión.

«Por lo poco que he visto no hay química. No hay pasión, esos fuegos artificiales que debes sentir si te gusta alguien«, aseguraba Molinero, que además afirmó que creía que sí había un acercamiento entre los dos era por «despecho», no porque se gustasen: «Hay unas imágenes que sale hablando de ella y la cara lo dice todo, porque cuando hablas de alguien que te gusta sonríes, se te cambia la cara y ahí no hay nada», aseguró.

Sin embargo, cuando la presentadora le puso las imágenes del claro tonteo que mantenían Sierra y la argentina, a Molinero se le cambió la cara y es que ya no solo pasan tiempo juntos pescando, sino que también se echan crema el uno al otro e incluso se tumban a tomar el sol juntos: «Dime que estoy guapo», le decía el ganador de ‘GH Revolution’ a la argentina, que nerviosa se reía y le picaba diciéndole «te falta que te crezca un poco la barba y ya luego te lo digo».

La reacción de Adara

En cuanto Adara terminó de ver estas imágenes afirmó estar «flipando», pero no precisamente porque le molestase ese tonteo, sino porque Sierra le decía a Icardi lo mismo que le decía a ella: «No quiero contar intimidades, pero eso eran cosas que nos decíamos entre nosotros. Nos poníamos un poco ñoños y yo le decía ‘dime que estoy guapa’ y eso mismo se lo ha dicho a ella«, aseguraba la exazafata.

«Está repitiendo el patrón, lo hacen para molestarnos a Gianmarco y a mi«, afirmó Molinero, que sin embargo dijo que ella no pensaba que tuviesen una estrategia planificada desde antes de empezar el reality, sino que simplemente creía que esa «carpeta» les «conviene a los dos»: «Pero bueno que si él se enamora yo estaría feliz, porque si él esta feliz, hace feliz a mi hijo», aclaró la exazafata.