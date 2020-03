Adara rompe su silencio sobre la mala relación con su hermano: «No nos hablamos desde hace años»

Adara ha roto su silencio y ha querido hablar de una vez por todas de la pésima relación que tiene con su hermano, todo después de que su madre Elena Rodríguez hiciera pública la mala relación de sus hijos en ‘Supervivientes 2020’ mientras es una de las concursantes.

Esta revelación tan personal no gustó en absoluto a Adara como ella misma hizo saber en el plató de ‘MYHYV’, es más, adelantó que había acordado con su madre que no sacaría el tema en el concurso, sin embargo, no ha sido así. Ahora se ha abierto en canal para adelantar cuáles son sus inquietudes en lo que respecta a este tema, una situación que vive desde hace años.

Adara cuenta la mala relación que tiene con su hermano/ Foto: Mtmad

Ha sido a través de su canal de Mtmad donde ha dado todos los detalles en un vídeo en el que no ha podido evitar emocionarse al recordar algo muy grave que les sucedió y que les arrastró a estar distanciados. Puede que estas palabras sirvan para que haya una reconciliación en un futuro, algo que la madre de ambos desea con todas sus fuerzas. Una de sus reflexiones ha sido la siguiente: «Una discusión, otra… te dejas de hablar, se acumulan las cosas, la pelota se hace más grande y llega un momento que dices… ¿Qué ha pasado? No nos hablamos desde hace años. Pero lo pienso y son tonterías… ¿cómo se arregla esto?».

Distancia que pueden reparar

El trabajo de Adara, ya que era azafata, les distanció mucho más como ha contado: «Él es más rebelde, yo soy más centrada… No es nada malo pero somos diferentes. Cuando tuve 18 años hice mi vida, era azafata, vivía fuera… Si ya no nos hablábamos al yo vivir fuera mucho menos». Y ha añadido: «Mi hermano ahora vive en casa con mi madre y yo cuando vengo de Palma estamos juntos. Para mi madre ha sido muy difícil y siempre nos decía que lo arreglásemos pero las cosas tienen que fluir, no hace falta forzarlo. Ella tenía que respetar que no nos llevásemos bien«.

Adara hablando de la mala relación que tiene con su hermano/ Foto: Mtmad

De momento, y muy emocionada, se ha atrevido a enviar un mensaje a su hermano Aitor con el fin de que las cosas cambien, diciendo: «No sé cómo hemos llegado a esto, no sé como hacer para que volvamos a tener la misma relación de antes o que se borre todo este tiempo. Ojalá que algún día se pueda solucionar».