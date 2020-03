Adara saca el lado positivo a la cuarentena por el coronavirus: «Estoy viviendo una luna de miel con Gianmarco»

Después de que Elena contara entre lágrimas a algunos de sus compañeros de ‘Supervivientes 2020’ que sus hijos llevan años sin hablarse y eso le duele profundamente, la propia Adara trató el tema. Ahora ha vuelto a hablar de ello en su canal de Mtmad pero para dar una grandísima noticia a todos sus seguidores: han conseguido arreglar sus diferencias y se han reconciliado.

La ganadora de ‘GH VIP 7’ ha explicado que después de hablar del tema en un capítulo de ‘Madre mía’ recibió un mensaje de su hermano diciéndole lo mucho que le quería y entonces decidieron reencontrarse con el firme propósito de «recuperar poco a poco la relación que teníamos antes. Poco a poco se está intentando arreglar«.

Adara hablando de la reconciliación con su hermano / Mtmad.com

Y dicho eso, Adara Molinero se ha centrado en la situación excepcional en la que vive España desde el sábado 14 de marzo cuando el Gobierno decretó el estado de alarma. La madrileña ha explicado que está confinada con su bebé y con Gianmarco en una casa familiar que le han prestado en Madrid: «Tengo un bebé y para mí lo más importante es su seguridad y su salud«, decía explicando que solo salen de casa, y con mascarilla y guantes, para ir a comprar lo que necesitan y es imprescindible que tengan.

Adara sobre el confinamiento: «Estoy conociendo más a Gianmarco»

Una situación de confinamiento que para ellos no es del todo nuevo puesto que ya estuvieron encerrados en la casa de ‘Gran Hermano’. Es más, Adara piensa que incluso esta situación es mejor: «Esto no es el fin del mundo, yo he estado metida en una casa tres meses y medio y era mucho más complicado porque no tenía Internet ni podía hablar con nadie. Hay que sacar la parte buena de esto, podemos tener largas conversaciones, momentos íntimos maravillosos, podemos aprovechar el tiempo… Por otro lado estoy encantada por estar con Gianmarco porque antes no teníamos tanto tiempo estar juntos y estamos aprovechando el tiempo».

Adara contando cómo lleva el confinamiento / Mtmad.com

Un tiempo que están aprovechando para concer muchísimo mejor y para saber qué piezas tienen que ir encajando para que su relación funcione. Tanto es así que la ganadora de ‘GH VIP’ ha llegado a decir, antes de pedir a sus seguidores que sean responsables y no salgan de casa, que para ella «el coronavirus es una luna de miel que estoy viviendo con Gianmarco, pasar tiempo juntos y a disfrutar el uno del otro«. Eso sí, cuando la crisis pase y cuando vuelva Hugo de Honduras tras su participación en ‘Supervivientes 2020’, tiene claro que todo cambiará: «No sé qué va a pasar, pero lógicamente tendré que estar más en Mallorca, en mi casa con Martín. Supongo que nos iremos viendo cuando podamos y hasta que esto se solucione».