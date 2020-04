Adara se rompe y decide cerrar su canal de MTMAD: «Me gustaría sentir que alguien me entiende»

Adara Molinero vive en una constante montaña rusa. La ganadora de ‘GH VIP 7’ ha sufrido grandes cambios de una forma muy repentina, ya que no hay que olvidar que, cuando rompió con Hugo Sierra, padre de su hijo, rápidamente comenzó a salir con Gianmarco y este decidió dejarla de la noche a la mañana tras ver unos mensajes en los que tonteaba con Rodri Fuertes.

Todo esto, sumado al proceso de separación de Hugo con su hijo en el medio ha hecho que Adara haya estallado y no haya podido afrontar la situación. La joven comenzaba un nuevo programa de su canal de MTMAD y decidía hacer un juego de ’50 cosas que no sabéis de mí’. Este vídeo comenzaba de una forma simpática revelando cosas sencillas sobre su vida, pero cuando ha recordado la mala situación en la que se encuentra la relación con su padre se ha roto por completo.

Adara habla de su momento personal | Foto: MTMAD

«Tuve una infancia un poco dura», comenzaba diciendo pero rápido se recomponía y decía: «Me gustaba mucho cuando mi padre me ponía un montón de películas de dibujos». Tras esto, Adara ya no podía contener las lágrimas: «Esto me ha hecho recordar lo que estoy viviendo con mi padre y no quiero. Llevo muchos días aguantándome sin echarlo. Últimamente siento mucho dolor pero no lloro. Se me está acumulando. Tengo que coger un día, echarme a llorar hasta que los ojos me revienten y ya está. A ver si así me hago fuerte de una puñetera vez y por lo menos me limpio».

Una decisión sin vuelta atrás

La ganadora de ‘GH VIP 7’ se ha roto y a raíz de esto ha decidido contar cómo se siente: «Estoy fatal. Tengo que asimilar muchas cosas: que me he separado, que me han dejado, que la relación con mi padre está fatal porque no nos hablamos y muchas cosas que pasan detrás de la televisión, decepciones con personas. La televisión te da cosas muy buenas pero también saca la cara verdadera de muchas personas. Me ha dado tiempo a pensarlo poquísimo. Me hace falta llorar. Todo ese cúmulo de cosas. No tengo a mi madre, no me siento muy comprendida», decía entre lágrimas.

Adara llorando por su situación | Foto: MTMAD

Adara continuaba desahogándose: «Tengo un cóctel de sentimientos en mi vida. Cuando se está asimilando algo eso lleva un proceso», decía protagonizando un momento de lo más tierno con su hijo secándole las lágrimas de repente. «A veces tienes unos sentimientos, te van cambiando a medida que pasa el tiempo. Hay personas a las que les explico esos sentimientos y no me entienden. Me gustaría sentir que alguien me entiende. Llegados a este punto os cuento que este va a ser el último capítulo. No puedo hacer como si no pasara nada en mi vida. Necesito parar, que mi vida se estabilice. Hay veces que necesitamos estar en lo más hondo para después salir. Solo quiero recuperarme y volver con vosotros», concluía emocionada.