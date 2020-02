Adara sobre el tonteo de Hugo Sierra e Ivana Icardi en ‘SV 2020’: «No es su prototipo, se nota que no le gusta»

En la pasada gala de ‘Supervivientes 2020’ del 23 de febrero, Adara pudo ver las imágenes del supuesto tonteo entre Ivana Icardi y su ex Hugo Sierra. Los dos concursantes parecen que han hecho muy buenas migas, algo que hizo que la argentina se sincerase con Sierra y le contase su historia de desamor con Gianmarco Onestini, la actual pareja de Adara Molinero.

Adara en ‘MyHyV’| Foto: Cuatro.es

Por su parte, Sierra también le confesó lo que sintió cuando la ganadora de ‘GH VIP 7’ le dejó por el italiano, algo que a Adara no le gustó nada. Molinero afirmó que lo que estaban haciendo era «muy descarado» y que los concursantes parecían una pareja de «despechados».

En ‘MyHyV’, la exazafata volvió a ver los vídeos y en esta ocasión dijo algo muy diferente a lo que dijo en plató. Molinero aseguró que no veía tonteo entre su ex e Icardi porque la concursante no era para nada el «prototipo» de su ex: «No es su prototipo, se le nota que no le gusta», aseguró la exazafata.

Molinero afirmó que el prototipo del uruguayo es ella y que por ese motivo estuvieron juntos algo a lo que Kiko le contestó y aprovechó para darle un zasca: «Bueno no eras tanto el prototipo porque no mantenía relaciones sexuales contigo», dijo el novio de Sofía Suescun.

Adara defiende a Gianmarco

En ese momento Nagore le preguntó por la historia de amor de Gianmarco e Ivanna, a lo que Molinero contestó que nunca hubo ninguna historia: «No le gustó en ningún momento», dijo muy segura Molinero que además añadió que la argentina y su novio nunca se llegaron a besar dentro del reality y que las fotografías que salieron eran con «otra chica».